Ana Sayfa » Oyun NVIDIA, Oyunseverlere Büyük DLSS Sürprizi Yapıyor! Oyun NVIDIA, Oyunseverlere Büyük DLSS Sürprizi Yapıyor! İbrahim Özbek 6 Görüntüleme

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen NVIDIA, DLSS destekleyen yeni oyunların listesini açıkladı. Büyük bir ilgi gören Homeworld 3’de güncellemeden faydalanacak.

Oyunseverler için büyük bir çağ olarak gösterilen DLSS, her geçen gün kapsadığı oyunlarını artıyor. NVIDIA’dan gelen son açıklamaya göre şirket, 3 yeni oyununda DLSS desteği alacağını doğruladı. DLSS teknolojisi, yapay zekaya dayanarak oyunlardaki kare hızını ve çözünürlüğü artırmayı hedefliyor. GeForce RTX ekran kartlarına özel olarak tasarlanan bu teknoloji, hem performans hem de grafik kalitesi artışı vadediyor.

DLSS desteği alacak oyunlar, Homeworld 3, Bellwright ve Incursion: Red River yer alıyor. Listede yer alan 3 oyunda oyunseverler tarafında oldukça ilgi gören ve popüler oyunlar arasında. İlerleyen dönemlerde DLSS desteğinin daha fazla oyuna gelmesi bekliyor.

NVIDIA, DLSS ve diğer RTX teknolojilerini destekleyen 500’den fazla oyun olduğunu söyledi. Özellikle DLSS, oyunlarda grafik kalitesi artışı sağlarken oyuncuların daha yüksek kare hızı almasını sağlıyor.

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