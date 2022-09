En İyi Tayland Dizileri

İnternet erişiminin ve dijital platformların yaygınlaşmasının hayatımıza kattığı en büyük avantajlardan biri farklı kültürlerle daha yakından tanışma imkanı elde etmemizdir. Çeşitli ülkelerin film ve dizilerine daha kolay erişebilmenin doğal bir sonucu olarak ülkemizde Tayland dizileri fanatikleri de giderek artmaktadır. Gelin kitleleri peşinden sürükleyen en iyi Tayland dizileri nelermiş, bir göz atalım!

Tayland Dizi Önerileri

Tayland drama alanındaki dizileriyle tanınsa da Taylant dizileri aslında her zevk hitap edecek seçeneklere sahip. Tayland dizi önerileri bu sayede macera, aksiyon, korku, komedi ve tabii romantizm öğelerine sahip Tayland dizileri ile diziseverlere keyifli seyirler vadediyor.

The Stranded

Netflix yapımı bir Tayland dizisi olan The Stranded şiddetli bir Tsunami’nin ardından bir adada mahsur kalan gençlerin hayatta kalma ya da adadan kurtulma mücadelesini konu alıyor. Tsunami’nin ardından birilerinin kendilerini mahsur kaldıkları adadan kurtaracağına inansalar da kısa bir süre sonra umutlarının boşa çıktığı gerçeğiyle yüzleşirler. Bu arada kendilerini bekleyen zorluklarla karşılaşmaya başlarlar ve kurtuluşa giden yolda çetin bir mücadeleye girişirler. En güzel Tayland dizileri arasında görülen isimlerden biri olan The Stranded 2019 yapımı bir dizidir.

Ayrıca bkz: Şu anda evde izleyebileceğiniz en iyi yeni filmler

Girl From Nowhere

Gerilim türündeki Tayland dizileri arasında en beğenilenlerden biri olan Girl From Nowhere Asya Yapımları Ödülleri’nde En İyi Asya Dizisi seçilmiş. 2018 yapımı dizi Nanno isimli bir genç kızın yeni geldiği okulda yaşadıklarını anlatırken genel olarak masum diye nitelendirilen çocukları/ergenlerin ne kadar acımasız ve zorba olabileceğini zaman zaman ironik olabilen bir dille izleyicilerine aktarıyor.

One Year

En iyi Tayland dizileri denilince komedi türünü es geçmek de olmaz. One Year 5 çocuklu bir kadınla 2 çocuklu bir erkeğin aile olma mücadelesini anlatıyor. Hepsinin aynı evde yaşamaya başlaması komedi ve dram dolu deneyimleri beraberinde getirir. Bir yıl içinde içlerinden herhangi birinin mutsuz olması halinde evliliğin bozulacağını hatırlatalım.

A Tale of Thousand Stars

Tayland dizileri romantik komedi türünde de çok başarılı örneklere sahip. Bunlardan biri de hiç tartışmasız A Tale of Thousand Stars. Kalp nakli için sıra bekleyen Tian’in hikayesini anlatan A Tale of Thousand Stars’da Tian’ın hayatını kurtaran bir trafik kazasında hayatını kaybeden genç ve güzel bir öğretmen olur. Tian hayatını kurtaran kızın kim olduğunu merak eder. Kızın hakkında bir şeyler öğrendikçe Tian’ın amacı O’nun hayallerini gerçekleştirmek olur.

I Told Sunset About You

Tayland dizileri romantik izleyicileri ekran başına kitleme konusunda çok başarılı örneklere sahip. I Told Sunset About You da bunlardan biri. 9.3’lük yüksek bir IMDB puanı olan I Told Sunset About You iki lisesi gencin hayatına odaklanıyor. Aralarında geçen büyük bir kavganın ardından yıllarca süren bir sessizlik gelir. İki çocukluk arkadaşının Çince dersinde bir araya gelmesi aralarındaki derin, karmaşık ilişkinin ve duygu çalkantılarının yeniden su yüzüne çıkmasına neden olur.

In Family We Trust

Tayland intikam dizileri denilince In Family We Trust’tan bahsetmemek olmaz. En iyi Tayland dizileri listelerin 8.0’lık IMDB puanıyla dahil olan In Family We Trust Tayland’da yaşayan ve saldırıya uğrayan Çinli bir ailenin intikam alma hikayesi temelinde ilerliyor. Uğranan saldırıda en büyük oğullarını kaybeden aile intikam ateşini söndürmek için çok büyük bir çatışmanın içerisine girer. İntikam konulu Tayland dizileri arasında en beğenilen yapımlardan biri olan In Family We Trust en güçlü ve kırılmaz görünen bağların karşılaşılan zorluklar karşısında verdikleri mücadeleyi en iyi şekilde yansıtıyor.

The Gifted

İzleyiciler tarafından en güzel Tayland dizileri arasında konumlandırılan The Gifted fantastik türde, lise temalı bir dizidir. Ünü Tayland sınırlarını çoktan aşan The Gifted bunu sıra dışı hikayesin borçlu denilebilir. Ritdha Lisesi, öğrencilerin yalnızca okula girdikleri yıllara göre değil aynı zamanda akademik başarılarına göre de sınıflandırıldığı bir okuldur. Üstelik en başarılı sınıf ayrıcalıklıdır. Okulun Gifted programına is yalnızca belli başlı öğrenciler dahil olabilmektedir. Okulun en ayrıcalıklı öğrencileri olan Gifted programı öğrencilerinin nasıl seçildiği ve dersleri, okulun en alt sınıflarındaki Pang’in kendini bir anda Gifted Program’a dahil olmasıyla merak konusu halin gelir.

Lies and Love

En iyi Tayland dizileri arasında yer alan Lies and Love romantik komedi türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. Küçük yaşta babasını kaybeden ve ailesinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatırken yalan ve aşk rüzgarlarını da ihmal etmiyor. Tim bir eğlence şirketinde halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapmaktadır. Akıllı, yetenekli ve cesur bir adam olan Tim’i ve çevresindekileri bekleyen olaylara Lies and Love ile tanıklık edebilirsiniz.

You Are My Destiny

Kore yapımı aynı isimli dizinin bir uyarlaması olan You Are My Destiny yalnızca bir sezon gösterimde kalmasına karşın kalpleri fetheden Tayland dizileri arasında ilk sıralarda yer alır. Aslında klasik bir hikayeye sahip olan You Are My Destiny’de zengin bir adam ile sekreter bir genç kızın yanlışlık sonucu birlikte olması olayları başlatıyor. You Are My Destiny yalnızca romantizm değil komediden drama pek çok farklı ögeyi bir arada izleyenlerine sunmayı başarıyor.

2 Moons: The Series

Tayland dizi önerileri arasında romantik türün temsilcisi olarak kendine yer bulan 2 Moons: The Series üniversiteli Pha ve Yo’nun hikayesini konu alıyor. Pha güzelliğiyle ve popülerliğiyle ön plandadır. Yo ise ona yakınlaşmak için elinden geleni yapmaktadır. Peki aslında bu hikayenin Pha tarafından hatırlanmayan bir geçmişi olduğunu söylesek?

Princess Hours

2006 Kore yapımı aynı adlı eserin bir uyarlaması olan Princess Hours Tayland dizileri arasından en başarılılardan biri. Romantik türün en güzel temsilcilerinden biri olan Princess Hours sanat eğitimi almaya çalışırken bir anda bir prensese dönüşmek zorunda kalan Inn’in keyifli yolculuğuna eşlik etme imkanı veriyor.

Rak Lon Jai Nai Klaeng Joob

Tayland dizileri romantik türde sayısız örnek verse de Rak Lon Jai Nai Klaeng Joob (Kiss Me) izleyicilerini eşsiz bir aşk hikayesiyle tanıştırıyor. Taliw isimli güzeller güzeli bir kız Japonya’dan gelen Tenten’e aşık olur. Tenten 200 IQ’suyla zeka sınırlarını zorlayan bir gençtir. Üstelik Taliw’e karşı bazen çok iyi davranan, nazik ve ilgili bir genç adamken bazen de dalga geçerek kalbini kırar. Taliw’in bu durumla nasıl başedeceğinin cevabı ise Rak Lon Jai Nai Klaeng Joob’da.

Angel Magic

En iyi Tayland dizileri listelerinde fantastik türün temsilcilerinden biri olarak yer alan Angel Magic oldukça popüler bir dizidir. Angel Magic Beauty isimli zengin bir kızın maceralarını anlatır. Beauty annesini ve babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Bolluk içinde ve pek de bir şeyleri dert etmediği bir hayat süren Beauty bir anda en büyük korkularından birinin gerçekleştiğini ve bir kuşa dönüştüğünü görür. Beauty’nin eski haline geri dönmesi için tek bir çare vardır: O’nu gerçekten seven bir erkek tarafından öpülmek.