Şu anda evde izleyebileceğiniz en iyi yeni filmler

Akış hizmetleri, en yeni filmleri takip etmenin en iyi yollarından biri olarak yerini aldı. İster dijital kiralamayı piyasaya sürmeden önce sunsunlar, ister Netflix, Apple TV veya HBO gibi ilk vizyona giren orijinaller olarak piyasaya sürsünler; Filme başlama zamanı gelene kadar karanlıkta kalmamanız için en iyi başlıkları bir araya getiriyoruz.

Her hafta (genellikle Cuma günü) tekrar kontrol edin ve şu anda yayında olan filmler için en son eklemeleri, en yeni vizyona girenleri ve gelecek hafta çıkacak filmleri görün. Hadi başlayalım..

26 Ağustos 2022

House of the Dragon

Tür: Dram, Aksiyon ve Macera, Bilim Kurgu ve Fantastik Çıkış Tarihi: 21 Ağustos (HBO Max) Oyuncular: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans

Prequel serisi, hükümdarlığı altında 15’ten fazla ejderha ile Targaryen hanedanını gücünün mutlak zirvesinde bulur. Gerçek ve hayali imparatorlukların çoğu yıkılır. Targaryenler söz konusu olduğunda, yavaş düşüşleri Game of Thrones olaylarından neredeyse 193 yıl önce, Kral Viserys Targaryen’in kızı Rhaenyra’yı Demir Taht’ın varisi ilan ederek bir asırlık geleneği bozduğu zaman başlar. Ancak Viserys daha sonra bir oğul babası olduğunda, Rhaenyra onun varisi statüsünü koruduğunda ve bölünme tohumları krallıkta sürtüşme ektiğinde mahkeme şok olur.

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DC League of Super-Pets

Tür: Animasyon, Aksiyon, Aile, Fantezi, Komedi Çıkış Tarihi: 22 Ağustos Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Jameela Jamil

Süpermen ve Adalet Birliği’nin geri kalanı kaçırıldığında, Süper Köpek Krypto bir paçavra barınak paketini – Tazı Ace, göbekli domuz PB, kaplumbağa Merton ve sincap Chip – kendi yeni keşfedilen güçlerinde ustalaşmaya ve süper kahramanları kurtarmasına yardım ediyor.

Top Gun: Maverick

Tür: Aksiyon, Dram Çıkış Tarihi: 23 Ağustos | 27 Mayıs (Sinema) Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro

Donanmanın en iyi havacılarından biri olarak otuz yıldan fazla hizmet verdikten sonra, Pete Mitchell ait olduğu yerdedir, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve onu yere indirecek rütbedeki ilerlemeden kaçınır.

Me Time

Tür: Komedi Yayın Tarihi: 26 Ağustos (Netflix) Oyuncular: Kevin Hart, Mark Wahlberg, Regina Hall, Tahj Mowry, Jimmy O. Yang, Carlo Rota, Luis Gerardo Méndez, Melanie Minichino, Deborah S. Craig

Ailesi uzaktayken, sadık bir evde oturan baba, zorlu bir doğum günü macerasında parti yapan eski arkadaşına katılarak yıllardır ilk kez benimle vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Easter Sunday

Tür: Komedi Çıkış Tarihi: 23 Ağustos | 5 Ağustos (Sinema) Oyuncular: Jo Koy, Tia Carrere, Eugene Cordero, Brandon Wardell, Jimmy O. Yang, Tiffany Haddish, Lou Diamond Phillips, Asif Ali, Eva Noblezada

Filipinli-Amerikan topluluğuna yazdığı bu aşk mektubunda bir adam, isyankar, çekişen, yiyip içen, gülen, sevgi dolu ailesiyle Paskalya kutlaması için eve döner.

Funny Pages

Tür: Komedi Çıkış Tarihi: 26 Ağustos Oyuncular: Daniel Zolghadri, Matthew Maher, Miles Emanuel, Josh Pais, Maria Dizzia, Stephen Adly Guirgis, Michael Townsend Wright, Cleveland Thomas Jr, Rob M. Anderson

Genç bir karikatürist, banliyö hayatının konforunu reddeder ve evi terk eder, eski bir düşük seviye çizgi roman sanatçısı olan Wallace’ta isteksiz bir öğretmen ve isteksiz bir arkadaş bulur.

Samaritan

Tür: Aksiyon, Dram, Fantezi Yayın Tarihi: 26 Ağustos (Amazon Prime Video) Oyuncular: Sylvester Stallone, Martin Starr, Pilou Asbæk

Genç bir çocuk, yirmi yıl önce destansı bir savaştan sonra kaybolduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında hala etrafta olabileceğini öğrenir.

Ali & Ava

Tür: Dram, Romantik

Çıkış Tarihi: 23 Ağustos | 29 Temmuz (Sinema)

Oyuncular: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Natalie Gavin, Macy Shackleton, Ellora Torchia, Shaun Thomas, Mona Goodwin, Krupa Pattani, Vinny Dhillon

Ali ve Ava’nın, Ali’nin kiracılarının Ava’nın öğrettiği çocuğu Sofia’ya duydukları ortak sevgiyle tanışmasının ardından kıvılcımlar saçılır. Ali, Ava’nın sıcaklığı ve nezaketinde rahatlık bulurken, Ava, Ali’nin karmaşıklığını ve mizahını karşı konulmaz bulur. İkili derin bir bağ kurmaya başlarken, yeni keşfettikleri tutkunun ayrı yaşamlarının ve tarihlerinin stresleri ve mücadeleleri tarafından gölgede bırakılmasını engellemenin bir yolunu bulmak zorundadırlar.​

Out of the Blue

Tür: Gerilim, Romantik Çıkış Tarihi: 26 Ağustos Oyuncular: Diane Kruger, Ray Nicholson, Hank Azaria, Chase Sui Wonders, Victor Slezak, Pamela Jayne Morgan

Bir saldırı suçlamasının ardından hapishanede zaman geçirdikten sonra, Connor Bates şimdi bir kütüphanede çalışıyor ve boş zamanını koşarak, yüzerek ve dünyasını bir araya getirmeye çalışarak geçiriyor. Zengin bir iş adamının karısı olan Marilyn Chambers ile tanıştığında, yoğun bir fiziksel ve duygusal ilişkiye girerler ve bu ilişki hızla kocasının cinayeti hakkında boş boş konuşmaya dönüşür.

Running with the Devil: The Wild World of John McAfee

Tür: Belgesel Yayın Tarihi: 24 Ağustos (Netflix) Oyuncular: John McAfee

Bu belgesel, kaçak teknoloji öncüsü John McAfee ile ham, açıklayıcı görüntüler ve röportajlar aracılığıyla, kaçak yıllarının yeni katmanlarını ortaya çıkarıyor.

Untrapped: The Story of Lil Baby

Tür: Belgesel, Müzik Yayın Tarihi: 26 Ağustos (Amazon Prime Video) Oyuncular: Lil Baby, Drake

Grammy ödüllü rapçi Dominique Armani Jones‘un (aka Lil Baby), sadık baba, oğul, toplum hayırsever rolleriyle Batı Atlanta sokaklarından Billboard listelerinin zirvesine hızlı yükselişini sürdürürken hayatına yakından bir bakış. ve ırksal adalet mücadelesinde güçlü bir ses. Daha önce görülmemiş görüntüleri anlattı ve en büyük hitlerinden oluşan bir film müziğine ayarlandı.

Kai

Tür: Belgesel Çıkış Tarihi: 26 Ağustos Oyuncular: Kai Greene, Phil Heath, Mike O’Hearn

Kai Greene, hem sahnede hem de sahne dışında vücut geliştirmede günümüzün en büyük efsanelerinden biridir. O bir atlet, bir sanatçı, bir aktör ve bir girişimcidir. Ancak büyüklüğe giden yolculuğu ilk olarak çocuklukta, hayatta kalma biçimi olarak vücut geliştirmeyi seçtiğinde başladı. Şimdi, Kai Greene’in hayatını ve kariyerini vücut geliştirme sporu ve ötesine kadar anlatan ilk tam erişimli belgeselde hayatta kalma ve başarıya tırmanma hikayesine tanık olun.

Into the Deep

Tür: Gerilim Çıkış Tarihi: 26 Ağustos Oyuncular: Ella-Rae Smith, Jessica Alexander, Matthew Daddario, Nikkita Chadha, Jack Morris, Andrew Steele, Michael Workeye

Kasabasından kaçmak için çaresiz bir kadını takip eder, romantik bir kaçış vaat eden bir yabancıyla tanışır, ancak bu aldatma, güvensizlik ve şiddet ile sonuçlanır.

The Runner

Tür: Gerilim, Suç Çıkış Tarihi: 23 Ağustos | 19 Ağustos (Sinema) Oyuncular: Edouard Philipponnat, Elisabeth Röhm, Nadji Jeter, Eric Balfour, Kerri Medders, Jessica Amlee, Kyle Jones, Cameron Douglas, Tracy Melchior

Uyuşturucu bulundurmaktan yakalandıktan sonra, sorunlu bir genç olan Aiden, polisler tarafından gizli göreve gitmeye ve tehlikeli bir uyuşturucu kralı rozetini yıkmak için hayatını riske atmaya zorlanır.

Nope

Tür: Bilim Kurgu, Korku, Gizem Çıkış Tarihi: 26 Ağustos | 22 Temmuz (Sinema) Oyuncular: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea, Michael Wincott, Barbie Ferreira, Donna Mills, Terry Notary, Jennifer Lafleur

California’daki bir at çiftliğinde bakıcılar, insan ve hayvan davranışlarını etkileyen gizemli bir güçle karşılaşırlar.

Maneater

Tür: Gerilim, Korku Çıkış Tarihi: 26 Ağustos Oyuncular: Nicky Whelan, Trace Adkins, Jeff Fahey, Shane West, Branscombe Richmond, Porscha Coleman, Kim DeLonghi, Zoe Cipres, Kelly Lynn Reiter

Jesse ve arkadaşlarının pastoral ada tatili, amansız bir büyük beyaz köpekbalığının hedefi olduklarında korkunç bir kabusa dönüşür. Hayatta kalmak için çaresizce, bu yürek hoplatan gerilim filminde vahşi insan yiyiciyi yeniden saldırmadan durdurmak için yerel bir deniz kaptanıyla iş birliği yapar.

16 Ağustos 2022

She-Hulk: Attorney at Law

Tür: Komedi, Aksiyon ve Macera Yayın Tarihi: 17 Ağustos (Disney+ 9 bölümlük mini dizi) Oyuncular: Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil, Josh Segarra, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth

Jennifer Walters, aynı zamanda 2 metrelik süper güçlü bir hulk olan 30’lu yaşlardaki tek bir avukatın karmaşık hayatında geziniyor.

Spin Me Round

Tür: Komedi Çıkış Tarihi: 19 Ağustos Oyuncular: Alison Brie, Aubrey Plaza, Alessandro Nivola, Molly Shannon, Tim Heidecker, Ayden Mayeri, Zach Woods, Ben Sinclair, Fred Armisen

Bir Amerikan zincir restoranın yöneticisi İtalya’da özel bir eğitim programına katılmak üzere seçildiğinde, kafası Avrupa cazibesi ve romantizm hayalleriyle yüzer. Ancak yolculuk, hayal ettiği egzotik kaçamaklardan çok daha farklı – ve muhtemelen daha tehlikeli çıkıyor.

Sharp Stick

Tür: Komedi Çıkış Tarihi: 16 Ağustos | 29 Temmuz (Sinema) Oyuncular: Kristine Froseth, Jon Bernthal, Luka Sabbat, Scott Speedman, Lena Dunham, Ebon Moss-Bachrach, Taylour Paige, Jennifer Jason Leigh, Liam Michel Saux

Sarah Jo (Kristine Froseth), hayal kırıklığına uğramış annesi (Jennifer Jason Leigh) ve etkileyici kız kardeşi (Taylour Paige) ile Hollywood’un kenarlarında yaşayan hassas ve naif 26 yaşında bir gençtir. Bakıcı olarak çalışan ve sadece görülmeyi özleyen yaşlı, evli işvereni (Jon Bernthal) ile bir keşif ilişkisine başlar ve cinsellik, kayıp ve güç üzerine şaşırtıcı bir eğitime itilir.

Look Both Ways

Tür: Romantik, Dram, Komedi Çıkış Tarihi: 17 Ağustos Oyuncular: Lili Reinhart, Luke Wilson, Andrea Savage, Aisha Dee, Danny Ramirez, David Corenswet, Nia Long

Üniversite mezuniyetinin arifesinde, Natalie’nin hayatı iki paralel gerçekliğe ayrılır: biri hamile kaldığı ve Teksas’taki memleketinde genç bir yetişkin olarak anneliğini sürdürmek zorunda olduğu, diğeri ise kariyerini sürdürmek için Los Angeles’a taşındığı. Natalie, yirmili yaşları boyunca her iki yolculuğunda da hayat değiştiren bir aşk, yıkıcı bir kalp kırıklığı yaşar ve kendini yeniden keşfeder.