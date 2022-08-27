Şu anda evde izleyebileceğiniz en iyi yeni filmler

Akış hizmetleri, en yeni filmleri takip etmenin en iyi yollarından biri olarak yerini aldı. İster dijital kiralamayı piyasaya sürmeden önce sunsunlar, ister Netflix, Apple TV veya HBO gibi ilk vizyona giren orijinaller olarak piyasaya sürsünler; Filme başlama zamanı gelene kadar karanlıkta kalmamanız için en iyi başlıkları bir araya getiriyoruz.
Her hafta (genellikle Cuma günü) tekrar kontrol edin ve şu anda yayında olan filmler için en son eklemeleri, en yeni vizyona girenleri ve gelecek hafta çıkacak filmleri görün. Hadi başlayalım..
26 Ağustos 2022
House of the Dragon
Prequel serisi, hükümdarlığı altında 15’ten fazla ejderha ile Targaryen hanedanını gücünün mutlak zirvesinde bulur. Gerçek ve hayali imparatorlukların çoğu yıkılır. Targaryenler söz konusu olduğunda, yavaş düşüşleri Game of Thrones olaylarından neredeyse 193 yıl önce, Kral Viserys Targaryen’in kızı Rhaenyra’yı Demir Taht’ın varisi ilan ederek bir asırlık geleneği bozduğu zaman başlar. Ancak Viserys daha sonra bir oğul babası olduğunda, Rhaenyra onun varisi statüsünü koruduğunda ve bölünme tohumları krallıkta sürtüşme ektiğinde mahkeme şok olur.
Ayrıca bkz: House of the Dragon Çevrimiçi Nasıl İzlenir?
DC League of Super-Pets
Süpermen ve Adalet Birliği’nin geri kalanı kaçırıldığında, Süper Köpek Krypto bir paçavra barınak paketini – Tazı Ace, göbekli domuz PB, kaplumbağa Merton ve sincap Chip – kendi yeni keşfedilen güçlerinde ustalaşmaya ve süper kahramanları kurtarmasına yardım ediyor.
Top Gun: Maverick
Donanmanın en iyi havacılarından biri olarak otuz yıldan fazla hizmet verdikten sonra, Pete Mitchell ait olduğu yerdedir, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlar ve onu yere indirecek rütbedeki ilerlemeden kaçınır.
Me Time
Ailesi uzaktayken, sadık bir evde oturan baba, zorlu bir doğum günü macerasında parti yapan eski arkadaşına katılarak yıllardır ilk kez benimle vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.
Easter Sunday
Filipinli-Amerikan topluluğuna yazdığı bu aşk mektubunda bir adam, isyankar, çekişen, yiyip içen, gülen, sevgi dolu ailesiyle Paskalya kutlaması için eve döner.
Funny Pages
Genç bir karikatürist, banliyö hayatının konforunu reddeder ve evi terk eder, eski bir düşük seviye çizgi roman sanatçısı olan Wallace’ta isteksiz bir öğretmen ve isteksiz bir arkadaş bulur.
Samaritan
Genç bir çocuk, yirmi yıl önce destansı bir savaştan sonra kaybolduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında hala etrafta olabileceğini öğrenir.
Ali & Ava
Tür: Dram, Romantik
Çıkış Tarihi: 23 Ağustos | 29 Temmuz (Sinema)
Oyuncular: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Natalie Gavin, Macy Shackleton, Ellora Torchia, Shaun Thomas, Mona Goodwin, Krupa Pattani, Vinny Dhillon
Ali ve Ava’nın, Ali’nin kiracılarının Ava’nın öğrettiği çocuğu Sofia’ya duydukları ortak sevgiyle tanışmasının ardından kıvılcımlar saçılır. Ali, Ava’nın sıcaklığı ve nezaketinde rahatlık bulurken, Ava, Ali’nin karmaşıklığını ve mizahını karşı konulmaz bulur. İkili derin bir bağ kurmaya başlarken, yeni keşfettikleri tutkunun ayrı yaşamlarının ve tarihlerinin stresleri ve mücadeleleri tarafından gölgede bırakılmasını engellemenin bir yolunu bulmak zorundadırlar.
Out of the Blue
Bir saldırı suçlamasının ardından hapishanede zaman geçirdikten sonra, Connor Bates şimdi bir kütüphanede çalışıyor ve boş zamanını koşarak, yüzerek ve dünyasını bir araya getirmeye çalışarak geçiriyor. Zengin bir iş adamının karısı olan Marilyn Chambers ile tanıştığında, yoğun bir fiziksel ve duygusal ilişkiye girerler ve bu ilişki hızla kocasının cinayeti hakkında boş boş konuşmaya dönüşür.
Running with the Devil: The Wild World of John McAfee
Bu belgesel, kaçak teknoloji öncüsü John McAfee ile ham, açıklayıcı görüntüler ve röportajlar aracılığıyla, kaçak yıllarının yeni katmanlarını ortaya çıkarıyor.
Untrapped: The Story of Lil Baby
Grammy ödüllü rapçi Dominique Armani Jones‘un (aka Lil Baby), sadık baba, oğul, toplum hayırsever rolleriyle Batı Atlanta sokaklarından Billboard listelerinin zirvesine hızlı yükselişini sürdürürken hayatına yakından bir bakış. ve ırksal adalet mücadelesinde güçlü bir ses. Daha önce görülmemiş görüntüleri anlattı ve en büyük hitlerinden oluşan bir film müziğine ayarlandı.
Kai
Kai Greene, hem sahnede hem de sahne dışında vücut geliştirmede günümüzün en büyük efsanelerinden biridir. O bir atlet, bir sanatçı, bir aktör ve bir girişimcidir. Ancak büyüklüğe giden yolculuğu ilk olarak çocuklukta, hayatta kalma biçimi olarak vücut geliştirmeyi seçtiğinde başladı. Şimdi, Kai Greene’in hayatını ve kariyerini vücut geliştirme sporu ve ötesine kadar anlatan ilk tam erişimli belgeselde hayatta kalma ve başarıya tırmanma hikayesine tanık olun.
Into the Deep
Kasabasından kaçmak için çaresiz bir kadını takip eder, romantik bir kaçış vaat eden bir yabancıyla tanışır, ancak bu aldatma, güvensizlik ve şiddet ile sonuçlanır.
The Runner
Uyuşturucu bulundurmaktan yakalandıktan sonra, sorunlu bir genç olan Aiden, polisler tarafından gizli göreve gitmeye ve tehlikeli bir uyuşturucu kralı rozetini yıkmak için hayatını riske atmaya zorlanır.
Nope
California’daki bir at çiftliğinde bakıcılar, insan ve hayvan davranışlarını etkileyen gizemli bir güçle karşılaşırlar.
Maneater
Jesse ve arkadaşlarının pastoral ada tatili, amansız bir büyük beyaz köpekbalığının hedefi olduklarında korkunç bir kabusa dönüşür. Hayatta kalmak için çaresizce, bu yürek hoplatan gerilim filminde vahşi insan yiyiciyi yeniden saldırmadan durdurmak için yerel bir deniz kaptanıyla iş birliği yapar.
16 Ağustos 2022
She-Hulk: Attorney at Law
Jennifer Walters, aynı zamanda 2 metrelik süper güçlü bir hulk olan 30’lu yaşlardaki tek bir avukatın karmaşık hayatında geziniyor.
Spin Me Round
Bir Amerikan zincir restoranın yöneticisi İtalya’da özel bir eğitim programına katılmak üzere seçildiğinde, kafası Avrupa cazibesi ve romantizm hayalleriyle yüzer. Ancak yolculuk, hayal ettiği egzotik kaçamaklardan çok daha farklı – ve muhtemelen daha tehlikeli çıkıyor.
Sharp Stick
Sarah Jo (Kristine Froseth), hayal kırıklığına uğramış annesi (Jennifer Jason Leigh) ve etkileyici kız kardeşi (Taylour Paige) ile Hollywood’un kenarlarında yaşayan hassas ve naif 26 yaşında bir gençtir. Bakıcı olarak çalışan ve sadece görülmeyi özleyen yaşlı, evli işvereni (Jon Bernthal) ile bir keşif ilişkisine başlar ve cinsellik, kayıp ve güç üzerine şaşırtıcı bir eğitime itilir.
Look Both Ways
Üniversite mezuniyetinin arifesinde, Natalie’nin hayatı iki paralel gerçekliğe ayrılır: biri hamile kaldığı ve Teksas’taki memleketinde genç bir yetişkin olarak anneliğini sürdürmek zorunda olduğu, diğeri ise kariyerini sürdürmek için Los Angeles’a taşındığı. Natalie, yirmili yaşları boyunca her iki yolculuğunda da hayat değiştiren bir aşk, yıkıcı bir kalp kırıklığı yaşar ve kendini yeniden keşfeder.