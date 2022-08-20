Sinema dünyasında her gün birçok film vizyona giriyor. Ülkemizde bu filmlerde en çok komedi filmlerine ilgi bulunuyor. Bununla doğru orantıda ülkemizde oldukça fazla Türk komedi filmleri çekiliyor. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi Türk komedi filmleri listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde Kemal Sunal başta olmak üzere, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Murat Cimcir ve Ahmet Kural ikilisi, Şahan Gökbakar ve Ata Demirer gibi birçok komedi ustası bulunuyor. BU ustaların komedi filmleri, Türk komedi tarihinin unutulmaz eserlerini bizlere bırakmıştır.

Usta isim çok olduğu için birçok yerli komedi filmimiz mevcut. Son yıllarda gelişen teknolojiler ve yeni fikirlerin ortaya çıkması, yeni ve farklı içeriklerin beyazperdeye taşınmasına yol açtı.

En İyi Türk Komedi Filmleri

Arif V 216

Organize İşler

Yahşi Batı

Pek Yakında

Vizontele

Arog

Neredesin Firuze

Pardon

Her Şey Güzel Olacak

Arif V 216

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır.

Organize İşler

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

Yahşi Batı

19. Yüzyıl’da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika’ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar.

Pek Yakında

Hayatını korsan DVD’cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski ‘oyunculuk’ günlerine geri döner.

Vizontele

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba… Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır. Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu’ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır.

A.R.O.G

Gerek rahmetli Sadri Alışık’ın Turist Ömer’ine yaptığı saygılı ve zeki göndermelerle, gerekse de Uzay Yolu, Starwars, Flintstone benzeri kült yapımların parodilerini Türk tipi uzay filmi konseptine çevirebilmesindeki becerisiyle, Cem Yılmaz’ın çektiği hemen her filmin fenomen haline gelmesi adeta sıradan bir durum haline geldi. İşte, Ali Taner Baltacı ile Cem Yılmaz’ın yönettiği A.R.O.G: Bir Yontmataş Filmi de, Fida Film CMYLMZ Fikirsanat tarafından vizyona çıkarıldığında sinemaseverlerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

Neredesin Firuze

“Neredesin Firuze” gerçek bir Unkapanı hikayesidir. Günümüzde tamamen çökmüş olan CD-kaset piyasasının bir zamanlar altın devrini yaşadığı günlerin artık yavaş yavaş geride kalmaya yüz tuttuğu günlerin habercisi verimsiz günlerde geçen film, müzik piyasasında pek başarılı olamayan ve bu sebeple de nihayet bir borç yığını içine düşen Hayri ve Osman’ın hikayesine odaklanır. Bir çıkış yolu arayışı içerisinde, Sansar adlı menajerin önerdiği bir sözde genç yeteneğe ulaşmaya çalışırlar. Bu genç yetenek Ferhat o sırada Almanya’da yaşamaktadır. Kendisinin sesini telefonda dinleyerek çok beğenen ikili, hemen plan yaparlar. Ferhat ülkeye geldiğinde onunla yapacakları kaset üzerinden kazanacakları para ile borçlarını ödeyeceklerdir.

Pardon

Tiyatro fenomeni, yazar, meddah ve sinemacı Ferhan Şensoy’un, gerçek bir olaydan esinlenerek sinemaya aktardığı bu ilginç film, üç yakın arkadaşın talihsiz hayatlarının hikayesi. Sıradan birer vatandaş olan üç kafadarın yaşamı, içlerinden birinin bir hatası yüzünden tamamen değişecektir. Her zamanki gibi akıp giden günler artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.

Her Şey Güzel Olacak

Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un sorunlu abi kardeş ilişkisini beyazperdeye yansıttığı bu özel filmde Nuri, gereksiz yere karıştığı bir kavga sırasında üç yıldır görmediği kardeşi Altan ile karşılaşır. Bu rastlantı; aradan geçen bunca zamandan sonra bu iki kardeş için sürpriz olmuştur. Birbirleriyle tamamen zıt iki karakteri simgeleyen bu kardeşler kaderin oyunu sonucu başlarına birtakım belalar saracak ve soluğu güneyde alacaklardır…

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