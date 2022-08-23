En İyi Uzak Doğu Filmleri

Günümüzde beyazperde sanat açısından oldukça önemlidir. Her ülkenin ve kültürün kendi sinema kültürü vardır. Bunlardan en çok bilineni Hollywood olsa da, Uzak Doğu filmleri de zamana büyük damgalar vurmuş eserler çıkarmıştır. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi Uzak Doğu filmleri hakkında liste paylaşacağız. Listede yer alan her film sizlerin keyifli bir zaman geçirmesine yardımcı olacaktır.

Uzak Doğu sineması denilince akıllara her zaman dövüş filmleri gelmektedir. Ancak bu tamamen doğru değildir. Savunma sporları ile iç içe olan Uzak Doğu’da aksiyon filmleri ön planda olabilir ama drama ve bilim kurgu filmleri de oldukça önemlidir. Uzak Doğu sinemasının eserleri sıklıkla beyazperdede göremeyiz. Bunun ekonomik ve sosyolojik birçok nedeni olabilirken, belki de en önemlisi Hollywood gibi muhteşem aktörlere sahip olmamasıdır. Uzak Doğu aktörleri oldukça yetenekli ve usta oyunculardan ancak dünya çapında Hollywood aktörlerinin yeri bir başkadır. Bu nedenle Uzak Doğu filmlerine insanlar ön yargı ile yaklaşır.

Uzak Doğu filmleri içerisinde oldukça fazla alt kültür barındırıyor. Bu alt kültürler, filmlerin daha ilgi çekici ve doğal olmasını sağlıyor. Aynı zamanda Uzak Doğu’da yer alan ülkelerin büyük bir bölümü uzun yıllardır o coğrafya da yaşadığı için tarihsel konuları da filmlerinde bizlere yansıtıyor. Lafı fazla uzatmadan listemize geçelim.

Parazit

Park Ailesi’yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu. Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim’ler “vazgeçilmez” lüks hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır.

Rüzgar Yükseliyor

The Wind Rises, uçaklara bir hayli ilgili olan ve bir gün uzman bir uçak tasarımcısı olmanın hayallerini kuran başkahraman Jiro’nun hikayesini ele alıyor. En büyük idolü ise bu alanda tanınmış bir uzman olan, Alpler’in ötesindeki Caproni’dir. Caproni işlerinin estetik güzelliği ve muazzam teknik becerisiyle bu alanın önde gelen isimlerinden biri olmuştur.

Sözün Değeri

Kore Savaşı, 1950… Savaştan kaçan çocuk yaştaki Duk-soo, ablasını kaybedince, onu arayan babasını da arkada bırakarak yoluna devam eder. Sonunda bir kente yerleşir ve babasının yerini almaya çalışarak, ailesinin geri kalanının geçimini sağlamak üzere türlü işlerde çalışmaya başlar. Yıllar ilerledikçe Almanya’da bulunan ve ciddi ölüm riski taşıyan kömür madenlerinde çalışmaya karar verir.

Benim Babam, Benim Oğlum

Bu bir iş adamının hikayesi ,para ve başarı hırsıyla gözleri kararmış kendini bile görmeden önüne gelen herşeyi ezip geçecek bir hırsla yaşamaktayken birdenbire onu vuran varoluşçu krizin öyküsü…

13 Suikastçi

1963 yılında, aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan 13. Suikastçi, 13 samurayın Shogun’ın kötü ve gaddar üvey kardeşini öldürmek için giriştikleri mücadeleyi ele alarak seyirciye sunuyor. 13 Suikastçi, Shogun’un kardeşi Lord Naritsugu’nun zalim ve kural tanımaz davranışlarına bir son vermek için gerçekleşen direniş. Bu kötü gruba hem ders vermek hem de yaptıkları kötülükleri engellemek için girilen bir mücadele.

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