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She-Hulk: Attorney at Law Çevrimiçi Nasıl İzlenir?

Son zamanlarda tıklanma rekorları kıran She Hulk: Attorney at Law'ı nasıl izleyeceğinizi merak ediyorsanız doğru yere geldiniz...

Ayşen Sıla

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Marvel Comics yeni projesi She Hulk’u duyurdu. Hulk karakterinin hayranları için serinin devam niteliğini taşıyan bu yapım heyecan yarattı. She Hulk; Marvel Comics dünyasının aynı adı taşıyan karakterine dayanan Disney + platformu için yayın hizmeti vermeye başladı. Jessica Gao tarafından yaratılan She Hulk, Amerikan yapımı bir dizi projesidir.

She-Hulk: Attorney At Law’ın 18 Ağustos Perşembe günü Disney+’da galası yapılmıştı. Yayınlandıktan sonra Disney+ ‘ta, her perşembe aynı saatte She-Hulk: Attorney at Law’ın yeni bölümü yayınlamaya devam edecek. Toplamda dokuz bölüm olması bekleniyor ve She-Hulk finali 13 Ekim’de Disney+’ta yayınlanacak.

Nasıl İzlenir?

She-Hulk: Attorney at Law’ı çevrimiçi izlemenin tek yolu Disney+ aboneliğidir. Disney+’a ayda 34,99 TL karşılığında abone olabilirsiniz, bu sayede She-Hulk’un yanı sıra Loki, Ms. Marvel, WandaVision, Avengers Endgame ve Eternals dahil olmak üzere bir dizi başka Marvel filmi ve TV şovlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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Kaynaktechradar

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