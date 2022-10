En iyi ve en kullanışlı 11 Android widget’ı

Widget'lar uzun süredir var. Android'i iOS'tan daha iyi yapan özelliklerden biriydi. Bu günlerde, widget'lara olan güvenimiz azaldı. Daha iyi tasarlanmış uygulamalar, hızlı ayarlar, uygulama kısayolları, daha güçlü bildirimler ve her zaman açık ekranlar arasında bunlara sahip olmak için çok fazla neden yok. Ancak, not alma, hava durumu, takvim, yapılacaklar listeleri gibi her zaman bir pencere öğesi biçiminde daha iyi çalışacak bazı şeyler vardır. Bir zamanlar yaşadığımız çağda yaşamıyoruz, ancak bu, widget'ların artık işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda mevcut olan en iyi Android widget'larına göz atın!