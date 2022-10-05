En iyi ve en kullanışlı 11 Android widget’ı

Apple’ın iOS 14’teki widget uygulamasından sonra Microsoft, Windows 11 güncellemesi ile trendi takip etti. Bu durum, Android de dahil olmak üzere tüm platformlarda form faktörüne olan ilginin yeniden artmasına neden oldu. Ve Android uygulama geliştiricilerinin widget’larını mükemmelleştirmek için çok daha fazla zamanı olduğundan, orada pek çok parlak ana ekran dekorasyonunun olması şaşırtıcı değil. İşte favorilerimizden birkaçı.

Ana ekranınıza widget nasıl eklenir

Henüz parmaklarınızı widget sularına sokmadıysanız, ana ekranın boş bir alanına uzun süre basarak ve ardından açılan menüden Widget’ları seçerek çoğu Android telefonda mevcut seçiminizi artırabilirsiniz. Cihazınızda widget’lı herhangi bir uygulama listede görünür; yerleştirmek için bir widget’a dokunup basılı tutmanız yeterlidir.

Birçok telefonda, alternatif olarak, widget’larını getirmek için ana ekranınızdaki bir uygulama simgesine uzun süre basabilirsiniz. Bir widget’ı hangi uygulamadan kullanmak istediğinizi zaten biliyorsanız, bu rota genellikle daha hızlıdır.

Artık ekranınıza nasıl bir tane ekleyeceğinizi bildiğinize göre, mevcut en iyi ve en kullanışlı widget’ları bir araya getirdik.

KWGT Kustom Widget Maker

Bu, dışarıdaki birçok kişi için sürpriz olmamalı. Kendinizi güçlü bir widget kullanıcısı olarak görüyorsanız, KWGT bir zorunluluktur: sizi kısa sürede usta bir usta yapacak basit bir düzenleyici aracılığıyla kendi kişiselleştirilmiş widget’larınızı oluşturmanıza olanak tanır. Bazı sanat varlıkları premium yükseltme gerektirir (KWGT, değeri ne olursa olsun Play Pass’in bir parçasıdır), ancak çoğu ücretsiz olarak kullanılabilir. Ayrıca, dijital ve analog saatler, canlı haritalar, pil ve hafıza ölçerler, müzik çalarlar, metin mesajları ve çok daha fazlası için kendi widget’larınızı bir araya getirebilirsiniz.

KWGT Kustom Widget Maker Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Overdrop

Play Store’da bu kadar çok hava durumu widget’ının olmasının bir nedeni var – inanılmaz derecede kullanışlılar. Hızlı bir bakışla önümüzdeki birkaç saat, gün veya hafta boyunca koşulların nasıl olacağını görmenizi sağlarlar. Overdrop, en iyi hava durumu uygulamalarından biridir ve widget’ları bilgilendirici, zarif bir şekilde hazırlanmış ve nettir. Overdrop widget’ları yalnızca hava durumu bilgilerini göstermekle sınırlı değildir. Ana ekrana tarih, saat, takvim ve farklı stillere sahip diğer widget’ları ekleyebilirsiniz.

Bazı tasarımlar ve düzenler premium bir yükseltme gerektirir ve uygulama içi satın alımlar 1,99 ila 18,99 ABD Doları arasında herhangi bir yere mal olabilir, ancak ücretsiz olarak kullnabileceğiniz çok şey var. Overdrop’un bir kerelik satın alma ve aylık/yıllık abonelik sunduğunu görmek güzel.

Overdrop – Weather & Widgets Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indir

Telegram

AP ekibinin Telegram mesajlaşma uygulamasının büyük bir hayranı olduğu bir sır değil. Zengin özelliklere sahiptir, bulut tabanlıdır ve Android dahil tüm platformlarda yerel olarak çalışır. Telegram, ana ekrana yerleştirmek için birkaç widget sunar. En fazla dört kişi/grup içeren bir konuşma widget’ı ekleyebilir veya en son Telegram sohbetlerine daha büyük bir widget yerleştirebilirsiniz. Ana ekranda tek bir dokunuşla belirli bir sohbeti açmak için konuşma widget’ını tercih ediyoruz.

Telegram Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

My Data Manager

Herkes telefonunda sınırsız mobil veri ile çalışmaz. Ay sonunda oldukça yüksek bir telefon faturasından kaçınmak için, telefonunuzdaki veri kullanımını takip etmelisiniz. Android OS, Ayarlar menüsünden veri limitleri belirlemenize izin verirken, ana ekrandan veri kullanımını kontrol etmenin kolay bir yolu yoktur. Hücresel, Wi-Fi ve dolaşım için faturalandırma döngüsünü ve veri sınırını ekledikten sonra, ana ekranda canlı veri kullanımını bir bakışta kontrol edebilirsiniz. Uygulama hem açık hem de koyu tema widget’larını destekler. Gelecekteki güncellemelerde köşeleri yuvarlatılmış daha iyi görünen widget’lar görmeyi umuyoruz.

My Data Manager Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

Musicolet

Müziğin durmasına izin vermeyin çünkü istediğiniz melodileri bulmak için bir uygulama açmanız ve bir dizi menü üzerinde çalışmanız gerekiyor. Musicolet, oynatma ve fonksiyon yönetimi kontrollerini sizin için ana ekrana yerleştirir ve widget’ın görünümünü (şeffaflığı dahil) çeşitli şekillerde özelleştirebilirsiniz. Ancak Musicolet, yalnızca Android cihazınızda depolanan yerel dosyaları oynatır ve akış servisleriyle çalışmaz. Uygulama, sezgisel kullanıcı arayüzü, çoklu sıralar, klasör tarama, uyku zamanlayıcısı, boşluksuz oynatma, Android Auto desteği ve ana ekrandan oynatma kontrolleri sunar. Uygulama ayrıca, kurduğunuzda duvar kağıdınızdan renkleri çıkarmak için Material You temasıyla güzel bir şekilde oynar.

Musicolet Müzik Çalar Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

TickTick

TickTick, temelde Android’deki üretkenlik uygulamalarının İsviçre çakısı. Görevleri yönetmek, takvim etkinliklerini görüntülemek, alışkanlıklar geliştirmek ve odak süresini hesaplamak için kullanabilirsiniz. TickTick, aralarından seçim yapabileceğiniz on üçten fazla widget sunar. Tercihinize bağlı olarak, ana ekrana bir takvim, bugünün alışkanlıkları, haftalık ajanda veya günlük zaman çizelgesi widget’ınızı ekleyebilirsiniz. Ve evet, hepsi karanlık tema desteğiyle geliyor. Bunların arasında, varsayılan pomo zamanlayıcı widget’ı, telefonun ana ekranında bir görev için kalan süreyi kontrol etmek için favorimizdir.

TickTick:To-do list & Tasks Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indir

SeriesGuide

SeriesGuide izlediğiniz veya izlemeyi planladığınız filmleri ve TV şovlarını takip etmek için mükemmeldir. Birlikte gelen widget, en sevdiğiniz şovların bir sonraki ne zaman görüneceğini hızlı bir şekilde kontrol etmek için mükemmeldir – şovun yayınlandığı saat ve tarih, onu yayınlayan kanal veya akış hizmeti ve takip ettiğiniz bölüm ve sezon. Uygulamayı desteklemek için ödeme yapın ve kendinize de bazı ekstra widget özelleştirme seçenekleri edinin.

SeriesGuide: Dizi Yöneticisi Kullanıcı Puanı: 4.5 Play Store'dan indir

Deepstash

Android telefonunuz iletişimde kalmanızı, bilgilenmenizi, eğlenmenizi ve çok daha fazlasını sağlar. Deepstash eklemek sizi motive edebilir ve ilham verebilir. Deepstash, popüler kitaplardan, makalelerden, podcast’lerden ve daha fazlasından snippet’ler sunar; Uygulamanın widget’ları, popüler kitaplardan, makalelerden ve tanınmış kişiliklerden alıntılar ve en iyi fikirleri sağlar. Deepstash’in alıntı widget’ını ana ekrana ekleyin ve güne ilham verici bir alıntı ile başlayın.

Deepstash: Smarter Every Day Kullanıcı Puanı: 4.8 Play Store'dan indir

Google News

Günün gelişmelerini takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yakın zamanda yenilenen Google Haberler uygulamasının temiz, anlaşılır ve bilgilendirici bir widget’ı vardır ve size hava durumu tahminini ve şu anda neler olduğuna dair bir anlık görüntü verir. Tam kapsamını görmek için herhangi bir habere dokunabilir veya Android cihazınızda başka işlerle uğraşırken en iyi manşetlerin gözünüzün önünden geçmesine izin verebilirsiniz.

Google Haberler Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indir

CPU Monitor

Sorunlu uygulamaları tespit etmekten, nihayet telefonunuzu yükseltme zamanı geldiğinde çalışmaya kadar, CPU Monitor ile birlikte gelen widget, çok fazla bilgiyi çok dar bir alana toplar. Toplam dört farklı pencere öğesi, mevcut CPU yüküne, pil sıcaklığına ve zaman içinde işleme talebindeki ani artışlara ayak uydurmanıza yardımcı olur. CPU Monitor ayrıca gerekirse bu verileri görüntülemek için kalıcı bir bildirim ayarlayabilir. CPU Monitor’ün özenle tasarlanmış widget’ları, Android telefonunuzda CPU sıcaklığını, bellek kullanımını ve kalan pil yüzdesini gösterir.

CPU Monitor – temperature Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir

Sectograph

Birçoğumuz her gün daha fazlasını sığdırmak için çabalarken, Sectograph gibi bir uygulama (ve beraberindeki widget) program planlamanızda önemli bir fark yaratabilir. Takviminizi 24 saatlik bir saat kadranı olarak görselleştirir, böylece şu anda ne yapmanız gerektiğini ve bir sonraki adımda ne yapacağınızı bir bakışta görebilirsiniz – bu, widget’ların nasıl olabileceğinin mükemmel bir örneğidir. bazen tam teşekküllü uygulamalar olarak kullanışlıdır.

Sectograph – Gün planlayıcısı Kullanıcı Puanı: 4.8 Play Store'dan indir

Android ana ekranınızı canlandırın

Çok sayıda harika uygulama, widget’lar sunar, bu nedenle ekranınızı güzelleştirmek söz konusu olduğunda dünya gerçekten sizin istiridyenizdir. Telefonunuzun ana ekranını üçüncü taraf widget’larla süslemekle meşgulken Google’ın Android 12 güncellemesi ile getirdiği Material You widget’larına göz atmayı unutmayın. Google’ın yeni Material You tasarım dili hakkında kafanız karıştıysa, daha fazlasını öğrenmek için özel kılavuzumuzu okuyun.