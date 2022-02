En Orijinal Netflix Yapımı Filmler 2022

Şu anda izlemeye değer bir şey mi arıyorsunuz? Netflix’te aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce TV dizisi ve iyi film varken, en iyi yayın hizmetinde mükemmel filmi bulmak gerçekten acı verici olabilir. Neyse ki sizin için kapsamlı bir araştırma yaptık ve şu anda izlenebilecek en iyi Netflix filmlerini bulduk. İşte en iyi Netflix orijinali filmler…

The Fundamentals of Caring (IMDb: 7.3)

Kayıp Şeylerin Bakım Kılavuzu, Jonathan Evison’un 2012 tarihli romanı The Revised Fundamentals of Caregiving’e dayanan, Rob Burnett tarafından yazılan ve yönetilen 2016 tarihli Amerikan yol komedi-drama filmidir.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (IMDb: 6.5)

Will Ferrell ve Rachel McAdams, bu 2020 komedisinde yıldız olma hayalleri olan bir çift İzlandalı müzisyeni canlandırıyor. Yaygın bir şekilde alay konusu olan ancak pop-müzik tutkularında ısrarcı olan Lars Erickssong (Ferrell) ve Sigrit Ericksdóttir (McAdams), beklenmedik bir dizi olay onlara ülkelerini ünlü Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etme şansı verdiğinde, kendilerini ilgi odağı bulurlar. kendilerini göreve kanıtlamak zorundadırlar. Ayrıca küçük rollerde bir dizi gerçek dünya Eurovision kazananının yer aldığı müzikal bir mazlum hikayesi, Ateş Efsanesinin Öyküsü kalbi ısıtan ve yüzünüzü gülümseteceği neredeyse kesin olan aptalca bir eğlencedir.

Warrior (IMDb: 6.7)

Joel Edgerton ve Tom Hardy, kendilerini aynı karma dövüş sanatları turnuvasında yarışırken bulduklarında uzun süredir için için kaynayan kinleri yüzeye çıkan yabancı kardeşleri canlandırıyorlar. Nitekim Edgerton, ailesinin tıbbi faturalarını ödemek için turnuvaya katılan lise öğretmeni Brendan Riordan’ı oynarken, Hardy, savaşmayı bırakamayan bir Denizci olan Tommy Riordan’ı oynuyor. Ayrıca kardeşlerin yaklaşmakta olan hesaplaşması üzerinde büyük görünen, oğullarına çocuklukta yaptığı muamele aralarındaki sürtüşmeye yol açan Nick Nolte tarafından canlandırılan, iyileşmekte olan bir alkolik olan babalarıdır. Etkileyici dövüş sahneleri ve aynı derecede sarsıcı duygusal vuruşlar içeren gergin, yürek burkucu bir drama olan Savaşçı, performansıyla Nolte’ye Oscar adaylığı kazandırdı.

The Little Prince (IMDb: 7.7)

1943’te Antonie de Saint-Exupéry tarafından yazılan bir kısa hikaye olan Küçük Prens’te, hikayenin anlatıcısı küçük bir çocukken yaratıcılığa sahip olduğunu ama yetişkin olduğunda bunu kaybettiğini anlatıyor.

Finding ‘Ohana (IMDb: 6.1)

Brooklyn hayatından koparılan Pilialoha “Pili” Kawena (Kea Peahu) ve ailesi, hasta büyükbabasına bakmak için Oahu’ya gider. Başlangıçta büyük şehirlerdeki hareketliliğin ve hareketliliğin olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan ikili, adada bir yere gömülü antik bir hazineye gönderme yapan bir korsan günlüğü keşfederler. Pili ve ağabeyi hazineyi aramaya başlarken, yolculukları onları eski ada mirasına bağlayan bir Hawaii yolculuğuna çıkarır. Sevgi dolu bir aile draması olan Finding ‘Ohana, Goonies’in görsel olarak nefes kesici Hawaii ile buluşması.

Beast Of No Nation (IMDb: 7.7)

Beasts of No Nation Cary Joji Fukunaga’nın yazıp yönettiği savaş dram filmi. Film ülkesinde korkunç bir savaşa maruz kalan bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyor.

Army of the Dead (IMDb: 5.7)

Zack Snyder’ın Dawn of the Dead yeniden çevrimiyle zombi türünü ilk kez ele almasından yaklaşık yirmi yıl sonra, Justice League film yapımcısı ölümsüz lejyonlar arasında geçen başka bir macerayla geri dönüyor. Bu sefer, Dave Bautista, Las Vegas’ın derinliklerinde bir göreve liderlik etmek için işe alınan eski bir savaş kahramanını canlandırıyor – şimdi ete aç zombilerle dolu duvarlarla çevrili bir şehir.

I’m Thinking of Ending Things (IMDb: 6.6)

Yazar-yönetmen Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind ve Synecdoche), bu Netflix orijinal filminde en tuhaf tuhaflığını yaşıyor. Bu sefer ve perspektifi büken hikaye, bir kar fırtınasının ortasında yeni erkek arkadaşının ebeveynlerinin evine bir yolculuğa çıkan genç, isimsiz bir kadını takip ediyor. Fakat oraya vardığında, ebeveynleri (Toni Collette, David Thewlis) son derece tuhaf buluyor ve ev, zamanın ve karakterin terk edilerek değiştiği bir tür gerçeküstü alternatif gerçeklikte var gibi görünüyor. Ayrıca alternatif olarak, tuhaf, komik ve sürekli düşündürücü olan I’m Thinking of Ending Things, güçlü yazı ve dahil olan tüm aktörlerin olağanüstü performanslarından güç alıyor.

Munich: The Edge of War (IMDb: 6.9)

Robert Harris’in 2017 yılındaki Münih romanından uyarlanan bu filmde; iki üniversiteli arkadaş, nitekim Avrupa uluslarının Münih’te; 1938’de Münih’te buluşmasını konu alan ve sonunda kendilerini bir savaşın içinde bulacakları; gergin bir zeminde geçen bu filmde; kendilerini bir savaşın karşı taraflarında buluyorlar. Ayrıca ikinci dünya savaşında, Jeremy Irons, Birleşik Krallık Başbakanı Neville Chamberlain’i canlandırırken; George MacKay ve Jannis Niewöhner, isteksiz casuslar haline gelen eski Oxford Üniversitesi sınıf arkadaşlarını oynuyor.

My Octopus Teacher (IMDb: 8.1)

Akademi Ödülleri töreninde En İyi Belgesel kategorisinde Akademi Ödülü sahibi olan My Octopus Teacher; film yapımcısı Craig Foster’ın Güney Afrika kıyılarında serbest dalış yaparak ve orada keşfettiği; vahşi bir ahtapotla ilişki kurarak geçirdiği yılı anlatıyor. Bu arada ahtapotun hayatını ve deneyimlerini takip eden Foster; kendi hayatı ve çevresindeki dünyayla ve ailesiyle olan ilişkisi hakkında dersler alır.

The Mitchells vs. the Machines (IMDb: 7.7)

Bize The Lego Movie ve Spider-Man: Into the Spider-Verse filmlerini sunan ikili; Phil Lord ve Christopher Miller; bir robot ayaklanmasına karşı insanlığın son ve en iyi umudu haline gelen; işlevsiz bir aile hakkındaki bu animasyon filminde geri dönüyorlar. Mike Rianda, Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Eric Andre; Olivia Colman, Fred Armisen, John Legend, Chrissy Teigen; Blake Griffin gibi etkileyici bir seslendirme kadrosunun da yer aldığı filmle ilk yönetmenlik denemesini yapıyor. Ve Conan O’Brien, diğer tanıdık isimler (ve sesler) arasında. Yılın en iyi animasyon filminin erken favorilerinden biri olan Mitchells vs.The Machines; Netflix için sürpriz bir hit oldu.

The Old Guard (IMDb: 6.7)

Netflix, Dünya’yı yüzyıllardır yok olmaktan koruyan; gizli bir ölümsüzler grubunu konu alan bu aksiyon dolu filmde tam bir süper kahraman oldu. Grubun üyeleri bir acil durum görevi sırasında kurulduğunda ve güçleri yanlışlıkla dünyaya maruz kaldığında; eski kinlerin üstesinden gelmeli ve onları kontrol etmeyi uman; rakip varlıkların hiçbirinin üstünlük kazanmasını sağlamak için birlikte çalışmalıdırlar. Ayrıca Charlize Theron, filmin kadrosuna liderlik ediyor ve aksiyon kahramanı yeteneklerinin güçlü bir hatırlatıcısını sunuyor.

Don’t Look Up (IMDb: 7.2)

Oscar ödüllü film yapımcısı Adam McKay’in bu karanlık hicivinde; Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence, Dünya ile çarpışma rotasında; büyük bir asteroid keşfeden bir çift gökbilimci olarak rol alıyor. Ancak dünyayı bu yaklaşan yok olma olayına karşı uyarmaya çalıştıklarında; çabaları dar görüşlü politikacılar, açgözlü CEO’lar; tıklamaya aç medya kuruluşları ve yaklaşan bir kıyametten çok ünlü çiftlerle ilgilenen; kayıtsız bir halk tarafından engelleniyor. Tam olarak iyi hissettiren bir film değil; ama çok komik – ve Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill; Mark Rylance ve Timothee Chalamet’i içeren destekleyici bir oyuncu kadrosuyla; muazzam performanslarla da dolu.

The Summit of the Gods (IMDb: 7.5)

Yönetmen Patrick Imbert’in bu muhteşem animasyonlu; Fransızca filmi, bir Japon foto muhabirinin gizemli bir dağcıyla ilgili gerçeği arayışını ve Everest Dağı’na tırmanmaya çalışan; ilk ekiplerden biriyle olan bağlantısını anlatıyor. Nitekim güzel görsel başarısı ve etkileyici hikayesiyle övülen bir Cannes Film Festivali sevgilisi; Tanrıların Zirvesi kaynak malzemesini doğru yapan bir Japon manga serisinin nadir uyarlamasıdır; yine Bakü Yumemakura’nın 1998 tarihli bir romanına dayanmaktadır. Büyüleyici ve duygusal film, karakterlerin destansı yolculuğuna katılmamayı zorlaştırıyor.

If Anything Happens I Love You (IMDb: 7.8)

Yazar/yönetmen ikilisi Michael Govier ve Will McCormack’tan If Anything Happens I Love You; bir ailenin bir okulda vurulması sonucu trajik kaybının güzelce resmedilmiş; meditatif hikayesiyle derin bir keder dünyasını keşfediyor. Olayın duygusal sonrasında seyreden kısa animasyon, karanlık ve neredeyse affedilmeyen bir yerde başlıyor; ancak sevginin gücü ve ilerleme iradesi sayesinde film; sevgi, bağışlama ve umudun olduğu bir yere ilerliyor. Bu derlemede izlemesi kesinlikle en kolay film değil; ancak duygusal cesareti ve yıldız kompozisyonu ile dikkat çekmeye değer.

The Power of the Dog (IMDb: 6.9)

Jane Campion (The Piano) tarafından yazılan ve yönetilen bu eleştirmenlerce beğenilen batı draması; Benedict Cumberbatch’ı, aile evine taşındıklarında kardeşinin yeni karısına ve oğluna eziyet eden karizmatik; otoriter bir çiftlik sahibi olarak kullanıyor. Bu arada Jesse Plemons, yukarıda bahsedilen kardeşi canlandırıyor; Kirsten Dunst yeni eşi ve Kodi Smit-McPhee’yi oğlu olarak oynuyor. Nitekim Campion’un ünlü filmi, film karakterlerinin her birinin yüzeyinin altında gizlenen kızgınlığı, kıskançlığı ve hayal kırıklıklarını dikkatlice ortaya çıkararak, onları asla görmeyeceğiniz dramatik bir çarpışmaya hazırlar.

The White Tiger (IMDb: 7.1)

Aravind Adiga’nın aynı adı taşıyan 2008 tarihli romanına dayanan Beyaz Kaplan, yoksul bir Hintli köylü olan Balram Halwai’nin (Adarsh ​​Gourav) paçavradan zenginliğe; sıkı çalışma (ve biraz manipülasyon) yoluyla kendini bir maceraya iten hikayesini takip ediyor. Ayrıca Ashok (Rajkummar Rao) ve Pinky (Priyanka Chopra Jonas), son derece etkili iki iş adamı için çok övülen sürücü pozisyonu. Konumunu sevmeye başlayan trajik bir yanlış adım, Balram’ı Ashok’un ailesinin hedef tahtasına yerleştirir. Günah keçisi olmak istemeyen Balram, oyundaki yozlaşmış güçlere karşı savaşmayı seçer. Joker ile Parazit eşlerine benzeyen sürükleyici bir sınıf draması olan The White Tiger; bugün izleyebileceğiniz en iyi dramalardan biridir.

tick, tick…BOOM! (IMDb: 7.6)

Andrew Garfield, Lin-Manuel Miranda’nın yönettiği bu yarı otobiyografik filmde Rent oyun yazarı Jonathon Larson rolünde. Müzikal drama; Larson’ın New York’ta aşk, dostluklar ve hem kişisel hem de profesyonel baskı arasında gezinirken; yıllardır üzerinde çalıştığı rock müzikalini sahneye çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Passing (IMDb: 6.7)

Nella Larsen’in aynı adlı 1929 tarihli ünlü romanına dayanan bu siyah-beyaz dramanın başlığı; bazı açık tenli Afrikalı Amerikalıların beyaz olarak algılanabilme yeteneğine bir göndermedir. Bu arada eleştirmenlerce beğenilen film, 1920’lerin New York şehrinin ayrılmış ortamında gezinirken beklenmedik bir şekilde bir araya gelmelerinin her ikisinin de hayatlarına gerilim getiren Tessa Thompson ve Ruth Negga tarafından canlandırılan bir çift eski çocukluk arkadaşını takip ediyor. Güçlü temaları göz önüne alındığında, güzel bir şekilde çekilmiş ve şaşırtıcı derecede incelikli olan filmde André Holland ve Alexander Skarsgård yardımcı rollerde oynuyorlar.

The Trial of the Chicago 7 (IMDb: 7.8)

Hollywood yıldızı Aaron Sorkin, yedi Vietnam protestocunun niyetlerinin çok ötesinde suçlarla suçlandığı 1969 Demokratik Ulusal Konvansiyon davalarına ilişkin sert yorumuyla bir kez daha bu duruma yükseliyor. Bu arada barışçıl gösteriler yakıcı hale geldikçe, önyargı, ayaklanmaların olduğu gün olanlara dair tanıklık ve görgü tanığı ifadelerine dönüşür. Eddie Redmayne, Sacha Baren Cohen, Alex Sharp ve John Caroll Lynch’in performanslarının yer aldığı Sorkin’in büyük bütçeli tarihi draması, burada ve orada özgürlükler alıyor, ancak sonuç, Amerikan tarihinin büyüleyici bir incelemesi.

Space Sweepers (IMDb: 6.6)

Yaygın olarak Kore’nin ilk gişe rekorları kıran uzay macerası olarak kabul edilen Space Sweepers, 2092 yılında geçiyor ve uzaydan enkazı toplayan ve insanlığın hayatta kalmak için son umudu olan bir yörüngeye sahip mega şirkete satan bir kurtarma gemisi olan Zafer’in renkli mürettebatını izliyor. Ayrıca Dünya’nın zehirli yüzeyinin çok üzerinde uzay istasyonu. Mürettebat, son kurtarma gemisinde genç bir kızla karşılaştığında, onları insanlığın geleceğini yönlendirmeyi amaçlayan güçlü güçlere karşı karşıya getiren vahşi bir maceraya başlar. Fakat muhteşem görsel efekt sekansları, büyüleyici karakterler ve bol miktarda komedi ile ve Bubs adlı unutulmaz bir robotla dolu film, bazı harika modern dokunuşlarla klasik uzay maceralarına hızlı ve eğlenceli bir geri dönüş.