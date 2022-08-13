Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple gitgide büyümekte. Çıkardığı teknolojik ürünlerle oldukça fazla bir geniş kitleye hitap eden şirket bildiğimiz gibi iPhone cep telefonlarının bizzat üreticisidir. Birçok ülkede satışı mevcut olan iPhone ürünleri her ülkede farklı fiyatlara satılmakta. Bugün ki yazımızda sizlere en ucuz iPhone ürünleri hangi ülkede satılıyor bahsedeceğiz.

Yapılan araştırmalara göre Dünya’nın %19.4’lük kısmı iPhone telefon kullanmakta. Oldukça geniş bir kitleye hitap eden Apple ürünleri performanslarından ötürü tercih edilmekte. Lakin bazı ülkelerde bu cihazlar sudan ucuz satılmakta. Gelelim en ucuz iPhone ürünleri hangi ülkelerde.

iPhone 13 En Ucuz Hangi Ülkede?

Rusya: 606 Dolar

606 Dolar Kanada: 854 Dolar

854 Dolar Japonya: 855 Dolar

855 Dolar Hong Kong: 869 Dolar

869 Dolar Tayland: 901 Dolar

İPhone 12 En Ucuz Hangi Ülkede?

Rusya : 644 Dolar

: 644 Dolar Japonya : 864 Dolar

: 864 Dolar Çin : 886 Dolar

: 886 Dolar Katar : 892 Dolar

: 892 Dolar Güney Kore: 939 Dolar

iPhone 11 En Ucuz Hangi Ülkede?

Japonya : 587 Dolar

: 587 Dolar Hong Kong : 615 Dolar

: 615 Dolar Malezya: 619 Dolar

619 Dolar Birleşik Arap Emirlikleri: 629 Dolar

629 Dolar Güney Kore: 634 Dolar

Türkiye iPhone Fiyatları

iPhone 13 Pro Max: 1913 Dolar

1913 Dolar iPhone 13 : 1298 Dolar

: 1298 Dolar İPhone 12 : 1195 Dolar

: 1195 Dolar iPhone 11: 949 Dolar

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