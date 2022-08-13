Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple gitgide büyümekte. Çıkardığı teknolojik ürünlerle oldukça fazla bir geniş kitleye hitap eden şirket bildiğimiz gibi iPhone cep telefonlarının bizzat üreticisidir. Birçok ülkede satışı mevcut olan iPhone ürünleri her ülkede farklı fiyatlara satılmakta. Bugün ki yazımızda sizlere en ucuz iPhone ürünleri hangi ülkede satılıyor bahsedeceğiz.
Yapılan araştırmalara göre Dünya’nın %19.4’lük kısmı iPhone telefon kullanmakta. Oldukça geniş bir kitleye hitap eden Apple ürünleri performanslarından ötürü tercih edilmekte. Lakin bazı ülkelerde bu cihazlar sudan ucuz satılmakta. Gelelim en ucuz iPhone ürünleri hangi ülkelerde.
iPhone 13 En Ucuz Hangi Ülkede?
- Rusya: 606 Dolar
- Kanada: 854 Dolar
- Japonya: 855 Dolar
- Hong Kong: 869 Dolar
- Tayland: 901 Dolar
İPhone 12 En Ucuz Hangi Ülkede?
- Rusya: 644 Dolar
- Japonya: 864 Dolar
- Çin: 886 Dolar
- Katar: 892 Dolar
- Güney Kore: 939 Dolar
iPhone 11 En Ucuz Hangi Ülkede?
- Japonya: 587 Dolar
- Hong Kong: 615 Dolar
- Malezya: 619 Dolar
- Birleşik Arap Emirlikleri: 629 Dolar
- Güney Kore: 634 Dolar
Türkiye iPhone Fiyatları
- iPhone 13 Pro Max: 1913 Dolar
- iPhone 13: 1298 Dolar
- İPhone 12: 1195 Dolar
- iPhone 11: 949 Dolar
Apple, Çift Taraflı Adaptörünü Tanıttı!