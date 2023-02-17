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Epic Games 199TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Şubat ayına girmemiz ile birlikte ücretsiz oyun dağıtımında şirket 199 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Mustafa

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Epic Games 199 TL'lik oyun

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Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Şubat ayına girmemiz ile birlikte ücretsiz oyun dağıtımında şirket 199 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Sizlere verilecek oyunu hemen tanıtalım sizlere; Ücretsiz verilecek olan oyun Warpips olarak karşımıza çıkmakta oyunun konusuna gelecek olursak, Command and Conquer ve Nexus Wars karışımı olan fizik tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Oyun içinde kendi stratejini geliştirerek savaş alanından galip çıkmanız gerekecek. Oyun içinde fazla bir süre geçirmeyeceksiniz en fazla 20 dakika bandında bir oyun süresi bulunmakta.

Warpips Sistem Gereksinimleri

Epic Games 199 TL'lik oyun

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1/10
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4ghz or AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4ghz
  • RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 or ATI Radeon HD 5570
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 550 MB Depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1/10
  • İşlemci: Intel Core i5 4690K or AMD Ryzen 7 1700
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 550 MB Depolama alanı

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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