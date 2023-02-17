Epic Games 199TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Şubat ayına girmemiz ile birlikte ücretsiz oyun dağıtımında şirket 199 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Sizlere verilecek oyunu hemen tanıtalım sizlere; Ücretsiz verilecek olan oyun Warpips olarak karşımıza çıkmakta oyunun konusuna gelecek olursak, Command and Conquer ve Nexus Wars karışımı olan fizik tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Oyun içinde kendi stratejini geliştirerek savaş alanından galip çıkmanız gerekecek. Oyun içinde fazla bir süre geçirmeyeceksiniz en fazla 20 dakika bandında bir oyun süresi bulunmakta.

Warpips Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4ghz or AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4ghz

RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 or ATI Radeon HD 5570

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 550 MB Depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10

İşlemci: Intel Core i5 4690K or AMD Ryzen 7 1700

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 550 MB Depolama alanı

Epic Games 165 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!