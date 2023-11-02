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Epic Games, 2 Kasım Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Steam fiyat politikasından sonra kullanıcı sayılarında artış yaşayan Epic Games, bugün vereceği ücretsiz oyunu açıkladı. 2 Kasım'da ücretsiz hale gelecek oyun, oyunseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler oyun platformlarının başında gelen ve Steam fiyat politikasından sonra kullanıcı sayılarında artış yaşayan Epic Games, bugün vereceği ücretsiz oyunu açıkladı. 2 Kasım’da ücretsiz hale gelecek oyun, oyunseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun sektöründe de büyük bir ilerleme kaydedildi. Hal böyle olunca oyun platformlarının hem sayısı hem de kullanıcı sayılarında artış yaşandı. Yakın zamanda hayatımıza giren Epic Games, verdiği ücretsiz oyunlar ile oyunseverlerin kalbini kazanmıştı. Epic Games ücretsiz oyun geleneğinden vazgeçmedi ve bugün de vereceği ücretsiz oyunu açıkladı.

Daha önce de Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilen ve piyasada 25 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan Turnip Boy Commits Tax Evasion, bugün yeniden Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilecek.

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Her ne kadar ücretsiz oyun verme geleceğine devam etse de, bu kez verdiği oyun ile beraber kullanıcılarını mutlu edemedi. Özellikle büyük bütçeli oyunlarının fiyatlarının da aynı oranda yüksek olmasından dolayı oyunseverler bu oyunları ücretsiz olarak erişim yollarını arıyor.

Steam üzerinde gerçekleşecek olan yeni fiyat politikası ile beraber Epic Games’in ücretsiz oyunlarında da kalitenin artacağı tahmin ediliyor.

Quantum Error Piyasaya Çıkış Yapıyor!

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Quantum Error Piyasaya Çıkış Yapıyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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