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Epic Games 250 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Yaptı!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
3 Ocak 2024
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epic games 250 tl ücretsiz oyun

Günümüzün en çok tercih edilen oyun platformlarının başında gelen Epic Games, bugün 250 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı.

Oyunseverlere verdiği ücretsiz oyunlar ile beraber büyük bir platform haline gelen Epic Games, geleneğini bozmadan ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Yılbaşı kampanyası kapsamında her gün ücretsiz oyun vereceğini açıklayan Epic Games bugün 250 TL değerindeki A Plague Tale: Innocenc oyunu ücretsiz hale getirdi.

Epic Games Store’un bugünün ücretsiz oyunu A Plague Tale: Innocence olacak. Focus Entertainment tarafından 2019 yılında yayınlanan A Plague Tale: Innocence, tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu. Ayrıca hem grafikleri hem de hikayesi ile sürükleyici bir atmosfere sahip.

Epic Games Ücretsiz Oyun

A Plague Tale: Innocence sistem gereksinimleri şu şekilde;

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)
  • Bellek: 8 GB RAM.
  • Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870.
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan.

Epic Games’in ücretsiz oyunu A Plague Tale: Innocence’i 04 Ocak 19.00’a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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