Epic Games 3 Oyun Hediye Ediyor!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Epic Games bu hafta toplamda 3 oyun hediye edecek.

Birçok platformun düzenlediği bu uygulamada Epic Games geri kalmıyor yeni yıla girerken ve yeni yılda da oyuncularını mutlu etmeye devam etmekte. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz olmuş bir göz atalım.

Gamedec – Definitive Edition (64,99 TL)

Ücretsiz verilecek oyunlardan birisi olan Gamedec, tek oyunculu, savaş içermeyen ve anlatı odaklı bir siberpunk izometrik rol yapma oyunudur.

Divine Knockout (DKO) – Founders Edition

İkinci ücretsiz oyunumuz ise Divine Knockout mitolojik güç merkezlerinin küçük boyutlu versiyonlarını tehlike dolu arenalarda birbirine düşüren bir platformlu dövüş oyunudur.

First Class Trouble (59 TL)

Ücretsiz olarak verilecek son oyunumuz ise First Class Trouble, oyuncuların felaketten sağ kurtulmak için birlikte ve birbirlerine karşı çalıştığı bir oyundur.

Yukarıda ki belirttiğimiz oyunları 19 Ocak tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games, 350 TL’lik Oyunu Ücretsiz Yaptı!