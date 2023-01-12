Epic Games, 350 TL’lik Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından Epic Games, 350 TL’lik 3 oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

Epic Games, her geçen gün oyun dünyasına adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle ücretsiz olarak verdiği oyunlarla beraber oyunseverlerden olumlu dönüş alan Epic Games, yeni yıla da ücretsiz oyunlarla beraber girdi.

Yılbaşı etkinlikleri kapsamında 15 adet oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games, büyük bir ilgi topladı. Yeni yıl ile beraberde ücretsiz oyun dağıtma geleneğine devam eden Epic Games, toplamda değerleri 350 TL olan 3 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu.

Epic Games ücretsiz oyunları şu şekilde;

Divine Knockout (DKO) – Founders Edition – 225,00 TL

First Class Trouble – 59,00 TL

Gamedec – Definitive Edition – 64,99 TL

Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyun verme geleneğini bu yılda devam ettirecek. Bunlar içerisinde AAA kalite oyunlarda yer alacak. Steam her ne kadar büyük bir oyun platformu olsa da, Epic Games’te dağıttı ücretsiz oyunlarla beraber kullanıcıların kalplerini fethetmeye devam edeceğe benziyor. İki firma arasındaki rekabet her geçen gün artış gösterse de, bu durumdan en çok oyunseverler mutlu çıkacağa benziyor.

Dead Space Remake Çıkış Fragmanı Yayınlandı!