Epic Games, 300 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Yaptı!

Günümüzün en büyük oyun platformlarından Epic Games, bu hafta 300 TL değerindeki iki oyunu oyunseverlere ücretsiz olarak dağıtacak.

Özellikle Steam’ın son zamanlardaki en büyük rakibi olan Epic Games, kendi tarafına birçok oyuncuyu çekti. Ayrıca yaptığı indirimler ve ücretsiz oyun dağıtımıyla beraber birçok oyunseveri mutlu etmeyi başardı. Epic Games, ücretsiz oyun serüvenine devam ediyor. Bu haftada oyunseverler tarafından çokça sevilen 2 oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

Ücretsiz oyunlar arasında 2K Games‘in imzası bulunan 219 TL değerindeki XCOM 2 ve 79 TL değerindeki Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Insurmountable yer alıyor. Özellikle yukarıda ki oyunlardan XCOM, birçok oyunseverin oynamayı hayal ettiği oyunların başında geliyor.

Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunların sistem gereksinimleri şu şekilde;

XCOM 2

İşletim sistemi: Windows 7 – 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz veya AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB AMD Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 veya daha iyisi

Depolama Alanı: 45 GB boş disk alanı – SSD önerilir

Insurmountable

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R7 260x (Direct X 11 yüklü olmalı)

Depolama Alanı: 4 GB

Epic Games’in bu hafta verdiği oyunlarla beraber oyuncu sayısını giderek artıracağı tahmin ediliyor. Özellikle Steam üzerinde başlayacak olan Bahar İndirimleri öncesinde bu kampanyalar, Steam’ın daha büyük bir kampanyaya gitmesine yol açabilir.

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