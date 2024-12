Ana Sayfa » Oyun Epic Games 5 Aralık Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun Epic Games 5 Aralık Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Ülkemizde en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyunlarına devam ediyor. Platformda her hafta Perşembe günleri en az bir oyun bedava hediye ediliyor. Bu kapsamda Epic Games 5 Aralık ücretsiz oyunları belli oldu ve bu hafta 2 oyun birden hediye ediliyor! İşte Epic Games’in bu haftaki hediye oyunları…

Oyuncu dostu bir platform olan Epic Games Store, gerek oyun fiyatları gerek indirim kampanyaları ve gerekse de oyun hediyeleri ile oyun severlerin en çok kullandığı platformlardan biri. Bilindiği üzere platformda her hafta minimum bir oyun ücretsiz sunuluyor. Örneğin geçtiğimiz haftanın oyunu Brotato idi. 5 Aralık itibarı ile de iki oyun birden bedava sunuluyor.

5 Aralık 2024 Perşembe ile 12 Aralık 2024 Perşembe günleri arasında Epic Games’te ücretsiz olarak sunulacak oyunlar; Bus Simulator 2021 Next Stop ve Lego Star Wars: The Skywalker Saga şeklinde. Bu oyunlar 12 Aralık saat 19:00′ a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

Epic Games’te Bus Simulator 2021 Next Stop ve Lego Star Wars: The Skywalker Saga ücretsiz nasıl indirilir sorusunun cevabına gelecek olursak da öncelikle Epic Games’in resmi web sitesine gidilir. Ardından kullanıcı hesabına girilerek ilgili oyunun sayfasına gidilir ve YÜKLE butonu tıklanır. Bu aşamadan sonra istenildiği zaman oyunlar tamamen ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilir.

Bus Simulator 2021 Next Stop Hakkında

Güncel fiyatı Epic Games’te 325 TL olan Bus Simulator 2021 Next Stop oyunu Stillalive Studios tarafından geliştirilmiş ve Astragon Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Unreal Engine 4 motoru üzerinde geliştirilmiş olan bu yapım 2021 yılında piyasaya sürülmüştür.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Android, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilen Bus Simulator 2021 Next Stop, serinin 6.oyunu olup sürüş simülatörü, yarış oyunu, inşaat ve yönetim simülasyonu, araç simülasyon oyunu ve simülasyon oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Oyunun Steam beğeni puanı ise 10 üzerinden 7’dir.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Hakkında

Epic Games’te normal fiyatı 349 TL olan Lego Star Wars: The Skywalker Saga, TT Games, Traveller’s Tales tarafından geliştirilmiştir. Aksiyon macera oyunu olan bu yapım Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından 2022 yılında oyuncuya sunulmuştur. Oyunun Steam beğeni puanı 10 üzerinden 9’dur ve Lego Star Wars: The Skywalker Saga Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir.