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Epic Games Bahar İndirimi Başladı!

Son dönemlerin yükselişte olan oyun platformu Epic Games, Bahar İndirimi sürecini başlattığını duyurdu.

İbrahim Özbek

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epic games ücretsiz oyunu

Son dönemlerin yükselişte olan oyun platformu Epic Games, Bahar İndirimi sürecini başlattığını duyurdu.

Uzun yıllar boyunca tek başına zirvede yer alan Steam, Epic Games’in piyasaya girmesi ile beraber rekabet ortamına dahil oldu. Epic Games, ücretsiz oyunlar ve büyük indirimler ile beraber her geçen gün kullanıcı sayısını artırmayı başardı. Epic Games, bu indirimlere büyük bir kampanya yaparak devam ediyor. Bahar İndirimi ile beraber birçok oyun büyük bir indirime girecek.

Epic Games’in Bahar İndirimi kampanyası 7 Nisan tarihinde sona erecek. Bu süre boyunca birbirinden güzel oyunlarda büyük indirimler yaşanacak. Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyun büyük indirime girerken, içerisinde büyük yapımların olduğu dikkat çekti.

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Epic Games Bahar İndirimi dikkat çeken oyunlar şu şekilde;

  • Dying Light Enhanced Edition: 59 yerine 23,60 TL
  • Battlefield 2042: 419,99 yerine 209,99 TL
  • Mafia: Trilogy: 374 yerine 187 TL
  • EA STAR WARS üçlü paket: 599,99 yerine 197,99 TL
  • HITMAN 3: 299 yerine 179,40 TL
  • Horizon Zero Dawn: 329 yerine 164,50 TL
  • Red Dead Redemption 2: 299 yerine 149,50 TL
  • Far Cry 6 Standard Sürüm: 269 yerine 134,50 TL
  • Cyberpunk 2077: 249 yerine 124,50 TL
  • Assassin’s Creed Valhalla: 269 yerine 107 TL
  • Prey: 200 yerine 100 TL

Yukarıda ki listede yer alan oyunlar sadece bir kısmı, daha yüzlerce oyunda birçok indirim oyunseverleri bekliyor. Epic Games Bahar İndirimi bugün itibariyle başladı ve 7 Nisan tarihinde sona erecek.

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