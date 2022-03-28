Epic Games Bahar İndirimi Başladı!

Son dönemlerin yükselişte olan oyun platformu Epic Games, Bahar İndirimi sürecini başlattığını duyurdu.

Uzun yıllar boyunca tek başına zirvede yer alan Steam, Epic Games’in piyasaya girmesi ile beraber rekabet ortamına dahil oldu. Epic Games, ücretsiz oyunlar ve büyük indirimler ile beraber her geçen gün kullanıcı sayısını artırmayı başardı. Epic Games, bu indirimlere büyük bir kampanya yaparak devam ediyor. Bahar İndirimi ile beraber birçok oyun büyük bir indirime girecek.

Epic Games’in Bahar İndirimi kampanyası 7 Nisan tarihinde sona erecek. Bu süre boyunca birbirinden güzel oyunlarda büyük indirimler yaşanacak. Bahar İndirimi kapsamında yüzlerce oyun büyük indirime girerken, içerisinde büyük yapımların olduğu dikkat çekti.

Epic Games Bahar İndirimi dikkat çeken oyunlar şu şekilde;

Dying Light Enhanced Edition: 59 yerine 23,60 TL

59 yerine Battlefield 2042: 419,99 yerine 209,99 TL

419,99 yerine Mafia: Trilogy: 374 yerine 187 TL

374 yerine EA STAR WARS üçlü paket: 599,99 yerine 197,99 TL

599,99 yerine HITMAN 3: 299 yerine 179,40 TL

299 yerine Horizon Zero Dawn: 329 yerine 164,50 TL

329 yerine Red Dead Redemption 2: 299 yerine 149,50 TL

299 yerine Far Cry 6 Standard Sürüm: 269 yerine 134,50 TL

269 yerine C yberpunk 2077: 249 yerine 124,50 TL

249 yerine Assassin’s Creed Valhalla: 269 yerine 107 TL

269 yerine Prey: 200 yerine 100 TL

Yukarıda ki listede yer alan oyunlar sadece bir kısmı, daha yüzlerce oyunda birçok indirim oyunseverleri bekliyor. Epic Games Bahar İndirimi bugün itibariyle başladı ve 7 Nisan tarihinde sona erecek.

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