Epic Games Bedava Verdiği Oyunu Geri Alıyor

Dün (15 Kasım Çarşamba) akşamüzeri Epic Games Store da Suicide Squad Kill the Justice League ücretsiz olarak oyunculara verilmeye başlandı. Bunu göre binlerce gamer hemen oyunu aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Steam de standart versiyonu 70 dolardan ve Digital Deluxe Edition versiyonu da 100 dolardan satılan oyuna ücret ödemeden sahip olma şansı yakalayan oyuncuların bu sevinci fazla uzun sürmedi. Epic Games bedava verdiği oyunu bugün geri toplamaya başladı.

Epic Games Bedava Verdiği Oyunu Geri Topladı

Epic Games Store da dün meydana gelen bir “hata”, oyun sektörünü saatler içerisinde hareketlendirdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros Interactive Entertainment tarafından yakında yayınlanacak olan Suicide Squad Kill the Justice League, Epic Games Store da ücretsiz olarak birkaç saat boyunca alınabildi.

İlgili haberi dün Cepkolik okurlarına Suicide Squad Kill the Justice League Epic Games de Ücretsiz şeklinde vermiştik.

Haberin gündeme düşmesi ile birlikte on binlerce oyuncu Epic Games Store’a akın ederken, saatler içerisinde pek çok kişi oyuna herhangi bir bedel ödemede sahip oldu. Durumun bir hatadan kaynaklı mı yoksa Epic Games’in “oyunculara bir jesti” mi olduğu uzun süre anlaşılamadı.

Saatler gece yarısına yaklaşırken, oyunun sayfası kapatıldı ve oyunu almak isteyenlerin karşısına “Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil” uyarısı çıkmaya başladı. Bunun üzerine oyunu alma şansı yakalayanlar, kendi kütüphanelerindeki oyunun kalıp kalmayacağını merak etmeye başladı.

Stresli bekleyiş, bugün sabah saatlerinde olumsuz şekilde son buldu. Zira Epic Games’in dün oyunu ücretsiz şekilde dağıtmasının bir hata nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı ve oyun geri toplanmaya başladı. Bu durum oyuncuları hayal kırıklığına uğratırken, pek çok gamer duruma espri ile karışık tepki gösterdi.

Epic Games Oyunculara Jest Yapabilirdi!

Bu sabah (16 Kasım Perşembe) itibariyle ücretsiz alınan Suicide Squad Kill the Justice League oyunu için otomatik iadeler gerçekleşmeye başladı. Bunun üzerine sosyal medyada, oyunu ücretsiz ödemeden alan pek çok oyuncu esprili serzenişlerini ve görüşlerini dile getirdi. Bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Evet, oyunu bedava aldım ama elimden geri alınmasını da etik bulmuyorum. Bu konuda Epic Games’i dava etsem yüzsüzlük yapmış olur muyum?”

“Heveslenmiştik, yakışmadı Epic Games. En azından heves tazminatı olarak hesaplara 20’şer dolar tanımlayın bari…”

“Epic Games’e asla güven olmaz böyle konularda. Ben görece daha düşük fiyattan System Shock Remake ön sipariş etmiştim onu bile iptal etmişti Epic Games.”

“Alamamıştım ve üzülüyordum. Şimdi de oyunu alan arkadaşlar için üzüldüm ama kendim için sevindim. Böylesi bir çıkmazdayım. Neşemiz daim olsun arkadaşlar, bir oyun gider yenisi gelir.”