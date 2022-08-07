Epic Games, Bu Haftanın Ücretsiz Oyununu Açıkladı!

Günümüzün en büyük oyun platformlarından olan Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Epic Games, bu hafta 39 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı!

Uzun zamandır Steam ile büyük bir rekabet içerisinde olan Epic Games, her hafta düzenli bir şekilde ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde verdiği ücretsiz oyunlar sayesinde büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan Epic Games, geleneğini bozmadı.

Epic Games her ne kadar ücretsiz oyun dağıtsa da, son haftalardaki ücretsiz oyunları oyunseverlerin beklentisinin çok altında kaldı. Özellikle GTA 5 gibi büyük bütçeli oyunları ücretsiz yapan Epic Games’in, daha iyi oyunları ücretsiz yapmasını bekliyorlar. Son haftalarda oyunları ne kadar beğenilmese de, eski dönemlerde çok fazla üst sınıf oyunu ücretsiz yapmıştı.

Epic Games tam iki aydır alt sınıf oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bu hafta da 39 TL değerindeki Unrailed oyunu ücretsiz yaptı. Oyunseverler, daha büyük bütçeli oyunların ücretsiz olmasını istediklerini her platformda söylüyor.

Unrailed Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: 2 GHz çift çekirdek

2 GHz çift çekirdek RAM: 4 GB

4 GB Ekran kartı: Intel HD Graphics 520

Intel HD Graphics 520 DirectX sürümü: DirectX 9

DirectX 9 Depolama: 2 GB

Önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim sistemi: Windows 10 veya 11, 64 bit

Windows 10 veya 11, 64 bit İşlemci: 2 GHz dört çekirdek

2 GHz dört çekirdek RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: 8 GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 480

FIFA 23 Oynanış Videosu Yayınlandı!