FIFA 23 Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzün en popüler futbol oyunu olan FIFA, FIFA 23 için bir oynanış videosu yayınlandı. Electronic Arts, daha gerçekçi görüntüler için HyperMotion teknolojisini kullandı.

Bu Sonbaharda karşımıza çıkacak olan FIFA 23, şimdiden oyunseverleri heyecanlandırdı. Electronic Arts şirketi HyperMotion teknolojisi ile beraber görüntü açısından oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Oynanış videosundan anlaşılacağı gibi de bu seri gerçekten görsel şölen yaşatacak.

Dünya üzerinde oynanan birçok futbol karşılaşması üzerinden veriler toplayarak geliştirilen HyperMotion, FIFA serisini yeni bir boyuta taşıyacak. Özellikle kadın futbol takımlarına ve oyuncularına özen gösteren Electronic Arts, harika animasyonlar geliştirdi.

Electronic Arts tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

İleri teknoloji ve tescilli makine öğrenimi algoritmamız, gelişmiş maç yakalamadan alınan 9,2 milyon kareden öğrenerek ve FIFA 23’teki çeşitli etkileşimlerde doğal futbol hareketi yaratmak için gerçek zamanlı yeni animasyonlar yazarak FIFA 23’te daha fazla futbol gerçekçiliği oluşturuyor

HyperMotion teknolojisi ile beraber oyun içerisinde ki animasyonlar önemli ölçüde değişti. Özellikle top kontrolü ve çalım gibi seçenekler, oyuncuların gerçek hayattaki performansları göz önüne alınarak geliştirildi. Bununla beraber 6000’den fazla özel animasyon geliştirildi.

Oyuncular, gerçek hayattaki ile entegre olan şut tekniklerini FIFA 23 üzerinde gerçekleştirebilecek. Bununla beraber vuruş noktanızı seçtikten sonra sert şut komutu vererek ekstra güç ile gol atma şansınızı artırabileceksiniz. Ayrıca Electronic Arts, oyuncuların hızlanma ve top sürme yeteneklerinde de köklü değişikliklere gittiğini açıkladı.

Piyasaya çıkmaya sayılı günler kala, FIFA 23 ön satışa çıktı. FIFA 23, Epic Games ve Steam‘de 699,99 TL’den satışa sunuldu.

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