Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı – 13 Aralık Oyun Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı – 13 Aralık Emine Emre 26 Görüntüleme

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye eden Epic Games, yeni oyunu ve yılbaşına özel kampanyasını duyurdu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Epic Games bu yıl da yıl başına kadar pek çok oyunu bedava sunacak. Bu kapsamda Epic Games haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. İşte en beğenilen oyunlar arasında yer alan yapım…

Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı – 13 Aralık

Epic Games her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye etmekte ve bu kapsamda yeni haftanın ücretsizi de erişime açıldı. Bu hafta Epic Games’te The Lord of The Rings Return to Moria ücretsiz. Oyun, 12 – 19 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak erişimde kalmaya devam edecek. Bu tarihler arasında The Lord of The Rings Return to Moria’yı kütüphanenize ekleyip istediğiniz zaman bedava deneyimleme şansına erişebilirsiniz.

Oyunun Epic Games’teki normal fiyatı yaklaşık 190 TL seviyesinde. 19 Aralık’a kadar ise tamamen ücretsiz. Platformda The Lord of The Rings Return to Moria’yı ücretsiz indirmek için de öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilerek kullanıcı hesabına girilir. Ardından oyunun sayfasına giderek “YÜKLE” butonu tıklanır. Akabinde istediğiniz zaman oyunu bedava bir şekilde oynayabilirsiniz.

Epic Games yeni yıl kampanyası ise her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında platformda pek çok oyun ücretsiz sunulacak. Epic Games yılbaşı kampanyasını her yıl düzenlemekte ve bu yıl geçtiğimiz dönemlerden biraz daha farklı bir şekilde ilerleyecek.

2024 yılı Epic Games yılbaşı kampanyasına ücretsiz sunulacak oyunların hangileri olacağı haftalık olarak belli olacak. Önceki dönemlerde bu oyunlar ücretsiz sunulacağı gün görüntülenebilmekteydi; bu yıl ise bedava olacağı günden önce öğrenilebilecek. Yeni yıl hediyeleri kapsamında Epic Games toplam 16 oyunu ücretsiz sunacak.

The Lord of The Rings Return to Moria Hakkında

Free Range Games video oyun stüdyosunun geliştirdiği ve North Beach Games tarafından yayınlanan The Lord of The Rings Return to Moria 24 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sunuldu. Hayatta kalma oyunu, macera oyunu ve dövüş oyunu kategorilerinde yer alan yapım PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmekte. Bir orta dünya oyunu olan bu yapımın Epic Games’teki normal fiyatı ise 190 TL seviyesinde. Oyunun Steam beğeni puanı ise 10 üzerinden 9.