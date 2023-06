Epic Games Popüler Oyunu Ücretsiz Yaptı!

En sevilen oyun platformlarından Epic Games Store, oyunseverlere oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ücretsiz oyuna ek olarak DLC’de ücretsiz olarak verilecek.

Kurulduğu ilk andan bu yana oyunseverlere ücretsiz oyunlar vererek popülerliğini artıran Epic Games, geleneği bozmuyor. Bu haftada birçok oyuncunun favorisi olan oyunu DLC ekiyle beraber ücretsiz hale getirdi.

Badava oyun dağıtmaya devam eden Epic Games, bu hafta için macera ve simülasyon türündeki theHunter: Call of the Wild’ı ve Idle Champions of the Forgotten Realms için Wulfgar’s Legends of Renown Pack adındaki içerik paketini (DLC) ücretsiz hale getirdi.

Ücretsiz hale gelen bu oyunu Epic Games Store mağazasından ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

