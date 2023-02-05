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Epic Games Şubat İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından Epic Games, büyük indirimleri yaşanacağı Şubat İndirimleri kampanyasını başlattı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler oyun platformlarından Epic Games, büyük indirimleri yaşanacağı Şubat İndirimleri kampanyasını başlattı.

Ülkemizde devam eden kur dalgalanmalarından dolayı birçok oyun dudak uçuklatan fiyatlara satılıyordu. Özellikle Steam’in en son uyguladığı güncel fiyat ile birlikte ülkemizdeki fiyatlar oldukça pahalı bir hale geldi. Tüm bu olaylar devam ederken Epic Games, oyunculara özel belki de son kez büyük bir indirim için kolları sıvadı.

Birçok oyun şirketi, Steam üzerin de oyunlara ciddi zamlar yaptı. Tabii ülkemizde kurun yüksek olması bizlere daha çok yansıdı. Tüm bunlara rağmen Epic Games üzerinde birçok oyuna daha zam uygulanmadı. Ancak kesin olarak uygulanacak. Bu zamlardan önce Epic Games, Şubat İndirimleri ile beraber kullanıcılarını mutlu etmek istiyor.

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Epic Games Şubat İndirimleri kapsamında oyunların fiyatı şu şekilde;

Oyun AdıSatış Fiyatıİndirimli Fiyatı
Cyberpunk 2077249 TL124.50 TL
God of War329 TL197.40 TL
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales499 TL334.33 TL
Goat Simulator 3297 TL222.75 TL
Gotham Knights449 TL224.55 TL
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu499 TL349.30 TL
Need for Speed Unbound1199 TL599.99 TL
Ghost Recon Breakpoint Standart Edition699 TL138.90 TL
Mount & Blade 2: Bannerlord349 TL279.99 TL

Epic Games’in belki de son kez uygulayacağı Şubat İndirimleri, 16 Şubat 19.00 itibariyle sona erecek. Son güne kadar listedeki oyunları indirimli bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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