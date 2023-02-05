Epic Games Şubat İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler oyun platformlarından Epic Games, büyük indirimleri yaşanacağı Şubat İndirimleri kampanyasını başlattı.

Ülkemizde devam eden kur dalgalanmalarından dolayı birçok oyun dudak uçuklatan fiyatlara satılıyordu. Özellikle Steam’in en son uyguladığı güncel fiyat ile birlikte ülkemizdeki fiyatlar oldukça pahalı bir hale geldi. Tüm bu olaylar devam ederken Epic Games, oyunculara özel belki de son kez büyük bir indirim için kolları sıvadı.

Birçok oyun şirketi, Steam üzerin de oyunlara ciddi zamlar yaptı. Tabii ülkemizde kurun yüksek olması bizlere daha çok yansıdı. Tüm bunlara rağmen Epic Games üzerinde birçok oyuna daha zam uygulanmadı. Ancak kesin olarak uygulanacak. Bu zamlardan önce Epic Games, Şubat İndirimleri ile beraber kullanıcılarını mutlu etmek istiyor.

Epic Games Şubat İndirimleri kapsamında oyunların fiyatı şu şekilde;

Oyun Adı Satış Fiyatı İndirimli Fiyatı Cyberpunk 2077 249 TL 124.50 TL God of War 329 TL 197.40 TL Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 499 TL 334.33 TL Goat Simulator 3 297 TL 222.75 TL Gotham Knights 449 TL 224.55 TL UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 499 TL 349.30 TL Need for Speed Unbound 1199 TL 599.99 TL Ghost Recon Breakpoint Standart Edition 699 TL 138.90 TL Mount & Blade 2: Bannerlord 349 TL 279.99 TL

Epic Games’in belki de son kez uygulayacağı Şubat İndirimleri, 16 Şubat 19.00 itibariyle sona erecek. Son güne kadar listedeki oyunları indirimli bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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