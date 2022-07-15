Epic Games Yaz İndirimleri Başlıyor!

Günümüzün en büyük oyun platformlarından olan Epic Games, bol indirim içeren 2022 Yaz İndirimleri yaz sezonun başladığını duyurdu.

Oyun platformlarının dev ismi olan Steam’e rakip olarak gelen ve her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Epic Games, yaz indirimleri için kolları sıvadı. Açıldığı ilk zamanlardan bu yana ücretsiz oyunlar ve büyük indirimler ile beraber oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games, yaz indirimleri boyunca yüzde 70’e varan büyük indirimlere gideceğini açıkladı.

Far Cry 6, CyberPunk 2077, Red Dead Redemption 2 ve Mafia: Definitive Edition gibi büyük oyunlar da bu indirimlerden etkilenecek. Özellikle kur atışı nedeniyle ülkemizde yer alan oyunseverler oyunlara ulaşırken zorluk yaşıyordu. Epic Games tarafından gelen böyle büyük bir indirim sezonu oyunseverleri havalara uçurdu.

Epic Games 2022 Yaz İndirimleri şu şekilde;

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition – 164,50 TL

Far Cry 6 – 107,60 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 84,50 TL

Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL

Ghostwire: Tokyo – 269,50 TL

Dying Light 2 Stay Human – 233,83 TL

Borderlands 3 – 77,25 TL

CyberPunk 2077 – 124,50 TL

Hitman 3 – 119,60 TL

Death Stranding Director’s Cut – 230,30 TL

It Takes Two – 199,99 TL

Battlefield V Definitive Edition – 149,99 TL

Mafia: Definitive Edition – 90,65 TL

Immortals Fenyx Rising – 88,77 TL

Watch Dogs: Legion Standart Sürüm – 88,77 TL

Anno 1800 Standard Sürüm – 88,77 TL

Star Wars: Squadrons – 69,99 TL

Star Wars Jedi: Fallen Order – 69,99 TL

14 Temmuz – 28 Temmuz arasında devam edecek olan Yaz İndirimleri kapsamında oyunseverler istedikleri oyunları indirimli fiyata elde edebilecek. İki hafta boyunca devam edecek etkinlik kapsamında oyunlar yüzde 70’e varan indirim ile satışa çıkacak.

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