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Epic Games Store’da her hafta sunulan ücretsiz oyunlara yenileri eklendi. Epic Savings indirimleri döneminde olan platform ücretsiz oyunlarla da oyun severlere muhteşem günler yaşatıyor. Genellikle her hafta Perşembe günleri kullanıcılarına bedava oyun sunan platformda 8 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Platform bu hafta 2 oyunu birden ücretsiz erişime açıyor, üstelik bir de oyun için hediye paketi ücretsiz sunuluyor. İşte Epic Games yeni haftanın ücretsiz oyunları…

Epic Games Yeni Haftanın Ücretsiz Oyunları Açıklandı – 8 Ağustos 2024

Epic Games Store muhteşem indirimlerin yanı sıra kullanıcılarına bedava oyun sunmaya da devam ediyor. Epic Savings ile oyun fiyatlarında dev indirim yapan platform, her hafta olan geleneğini bozmayarak ücretsiz oyunları da kullanıcılarına hediye etmeye devam ediyor. Epic Savings indirimleri kapsamında hangi oyunlar indirimde merak ediyorsanız buradan ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

Epic Games yeni haftanın ücretsiz oyunlarına gelirse de CYGNI – All Guns Blazing ve DNF Duel yapımlarının bedava sunulduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte Apex Legends oyunu için “Conduit” paketine de ücretsiz sahip olabilirsiniz. Bahse konu oyunlar ve oyun içi paket 8 Ağustos 18:00’dan 15 Ağustos 18:00’a kadar ücretsiz erişime açık olacak. Bu zaman dilimi içerisinde oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyip istediğiniz zaman deneyimleyebilirsiniz.

Epic Games CYGNI – All Guns Blazing ve DNF Duel Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games yeni ücretsiz oyunlarını indirmek için öncelikle Epic Games Store resmi internet sayfasına gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde söz konusu oyunların sayfalarına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve oyunlar kütüphaneye eklenmiş olur. Bundan sonrasında ise istediğiniz zaman oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

CYGNI – All Guns Blazing Hakkında

CYGNI – All Guns Blazing oyununun ücretsiz olarak sunulması oyun severleri hem şaşırttı hem de sevindirdi diyebiliriz. Zira söz konusu oyun daha yeni piyasaya sürülmüş bir yapım (6 Ağustos). Yeni çıkmış bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz edinme fırsatı veren Epic Games Store, oyun severlerin kalbini kazanmaya devam ediyor.

KeelWorks ve KeelWorks Limited tarafından geliştirilen CYGNI – All Guns Blazing Konami ve Konami Digital Entertainment tarafından 6 Ağustos 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilen bu yapım, nişancı oyunu kategorisinde yer almaktadır.

DNF Duel Nasıl Bir Oyun?

Eighting, Arc System Works ve Neople tarafından geliştirilen DNF Duel, Nexon tarafından 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Dungeon & Fighter serisinin yan oyunu olan DNF Duel, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. The Game En İyi Dövüş Oyunu Ödülü’ne aday gösterilen yapım en sevilen dövüş oyunlarından biridir. Dövüş oyunu ve aksiyon oyunu kategorilerinde yer alan yapım çok oyunculu moda sahiptir.