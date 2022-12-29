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Epic Games’in Son Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Epic Games'in yeni yıl kampanyasındaki son ücretsiz oyunu ise 229 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz yaptı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler oyun platformlarından Epic Games, yeni yıl kampanyası kapsamında yer gün bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Epic Games’in yeni yıl kampanyasındaki son ücretsiz oyunu ise 229 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz yaptı.

Yeni yıl kampanyası kapsamında birçok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunan Epic Games, hem AAA klasmanında hem de düşük bütçeli oyunlar kapsamında birçok fırsat sundu. Kullanıcılar, Epic Games Store içerisinden bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebiliyor.

Dün paylaşılan ve 50 TL değerindeki Eximius: Seize the Frontline oyunun yanına bugün 179 TL değerindeki Dishonored – Definitive Edition oyunu da ücretsiz oldu. Böylece Epic Games, yeni yıl kapsamında vereceği tüm ücretsiz oyunları açıklamış oldu. Epic Games kullanıcıları, 5 Ocak saat 19.00’a kadar bu oyunları ücretsiz bir şekilde Epic Games Store üzerinden temin edebilecek.

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Dishonored – Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim sistemi: Windows Vista / Windows 7
  • İşlemci: 3.0 GHz çift çekirdekli veya daha iyisi
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850
  • Bellek- RAM: 3 GB bellek
  • Depolama: 9 GB

Önerilen

  • İşletim sistemi: Windows Vista / Windows 7 (64 bit)
  • İşlemci– CPU: 2,4 GHz dört çekirdekli veya daha iyisi
  • Bellek- RAM: 4 GB bellek
  • Ekran kartı– GPU: NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850
  • Depolama: 9 GB

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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