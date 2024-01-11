Ana Sayfa » Oyun Epic Games’in Ücretsiz Macera Oyunu Şaşırttı! Oyun Epic Games’in Ücretsiz Macera Oyunu Şaşırttı! İbrahim Özbek 16 Görüntüleme

Epic Games Store, 11-18 ocak tarihleri arasında Sail Forth isimli macera-keşif oyunun ücretsiz hale getiriyor.

Günümüzün en büyük oyun platformlarının başında gelen Epic Games, sevilen macera oyunu 11-18 Ocak tarihleri arasında ücretsiz yaptı.

Her zaman oyunseverlere sunduğu ücretsiz oyunlar ile beraber ön plana çıkan Epic Games, bu hafta da geleneğini devam ettirdi. Steam üzerinden oldukça yüksek bir puanlama alarak listelerde üst sırada olan macera oyunu Sail Forth, bir hafta boyunca Epic Games’te ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games Store, 11-18 ocak tarihleri arasında Sail Forth isimli macera-keşif oyunun ücretsiz hale getiriyor. Oyuncuları gizemli bir okyanusta yolculuğa çıkarmayı amaçlayan yapım; bir yelkenli ile keşif yapmanızı sağlıyor. Tamamen özelleştirilebilir gemilerden oluşan bir filo yaratmanıza izin veriyor.

Steam’de 20 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan ve ara dönemlerde sıklıkla indirime giren Sail Forth, 11-18 Ocak tarihleri arasında Epic Games üzerinden ücretsiz olacak. Oyunu sizlerde ücretsiz bir şekilde kütüphanenize dahil edebilirsiniz.

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