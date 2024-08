Ana Sayfa » Oyun Epic Games’te 500 TL’lik Oyun Ücretsiz Oluyor – 22 Ağustos Oyun Epic Games’te 500 TL’lik Oyun Ücretsiz Oluyor – 22 Ağustos Emine Emre 4 Görüntüleme

Epic Games Store dünya çapında Steam’den sonra en çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun platformu olarak faaliyet gösteriyor. Oyun tutkunlarının net bir şekilde bildiği gibi Epic Games her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye ediyor ve bu kapsamda yeni haftanın ücretsizi belli oldu. 22 Ağustos itibarı ile Epic Games’te 500 TL’lik oyun ücretsiz oluyor. İşte detaylar…

Epic Games’te 500 TL’lik Oyun Ücretsiz Oluyor – 22 Ağustos 2024

Epic Games her hafta kullanıcılarına yeni oyunlar hediye ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta World of Warship: Başlangıç Paketi Albany ve Death’s Gambit – After Life oyunlarını bedava sunmuştu. Bu oyunları hala indirmediyseniz bu akşam (22 Ağustos) saat 18:00’a kadar bedava bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Saat 18:00’dan sonra ise bu oyunlar normal fiyatlarından satılmaya devam edecek ve yeni oyun ücretsiz olacak.

22 Ağustos saa18:00’dan itibaren bir haftalık bir süre için Epic Games’te ücretsiz olacak oyun ise The Callisto Protocol. En sevilen hayatta kalma oyunlarından biri olarak ön plana çıkan yapım hali hazırda Epic Games’te 500 TL’lik bir fiyatla satılmakta. 22 Ağustos 18:00 ile 29 Ağustos 18:00 arasında ise bedava olarak platformun kullanıcılarına sunulacak. Peki The Callisto Protocol nasıl ücretsiz indirilir, açıklayalım…

The Callisto Protocol Epic Games’te Ücretsiz Nasıl İndirilir?

The Callisto Protocol’ü Epic Games’te ücretsiz olarak indirmek için 22 – 29 Ağustos tarihleri arasında platformun resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından The Callisto Protocol Epic Games sayfasına giderek “yükle” butonu tıklanır. Böylece oyun kullanıcının kütüphanesine inmiş olur ve istenildiği zaman oynanabilir.

The Callisto Protocol Nasıl Bir Oyun?

The Callisto Protocol, Striking Distance Studios’un geliştirdiği ve yayıncılığını ise Krafton’un üstlendiği bir hayatta kalma, korku oyunu olarak piyasaya sürülmüştür. Oyun 1 Aralık 2022 tarihinde oyuncuya sunulmuş olup PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Tek oyunculu moda sahip olan The Callisto Protocol; hayatta kalma – korku oyunu, macera oyunu, dövüş oyunu, üçüncü şahıs nişancı kategorilerinde yer almaktadır. Oyunun beğeni oranı ise yüzde 85 seviyelerindedir.