Epic, Sony Oyunları İçin 200 Milyon Dolar Teklif Etti!

Bilindiği üzere Epic şu sıralar Apple ile sürmekte olan davasıyla uğraşıyor gibi duruyor gibi gözükse de şirket geçtiğimiz hafta ArtStation‘u satın aldığını açıklamıştı. Hatta sizlerle şu haberimizde bunu paylaşmıştık. Şirket dava sürecinin yanı sıra gün geçtikçe kendisini büyütmeye devam ediyor.

Bugün ise Epic Games‘in Sony’nin birinci taraf oyunları için 200 milyon dolar teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Şirket daha önceden 2019 ve 2020 yılları içerisinde Borderlands 3 için 115 milyon dolar tekif etmişti. Tabi Sony‘e yapılan bu teklifte geçen yıl gerçekleşmiş. Şuan için henüz resmi bir anlaşma yapılmış değil ve henüz açıklanmadı.

Epic’in bu kadar yüksek bir mevla teklifi sadece 4-6 başlık için olmuş durumda ve şirket Sony’nin yanıtını bekliyor. “4-6 başlık için 200 milyon dolarlık MG (minimum garanti) +” olarak geçen teklif ile birlikte Epic Games, kendi oyun marketine özel Sony oyunlarını sunmayı hedefliyor. Şuan için oyun başına mı 200 milyon dolar yoksa 4-6 oyun için mi 200 milyon dolar teklif edildiği de henüz bilinmiyor.

Bu oyunlar içerisinde Horizon Zero Dawn olması beklenmiyor çünkü daha önceden Epic Store‘da yayımlanmıştı. Ancak gelecekte PC‘ye de çıkacak olan Days Gone‘nın bu listenin içerisinde yer alması bekleniyor. Şuan için bu teklifin ayrıntıları bunlarla sınırlı ama ilerleyen günlerde yeni bilgilerin ortaya çıkması tahmin ediliyor.