Eski Samsung Galaxy Telefonlara One UI 5.1 Güncellemesi Geliyor!

Samsung‘un en yeni Galaxy S23 serisi, yalnızca yeni bir donanımla değil, aynı zamanda yepyeni yazılımlarla da piyasaya çıktı. Seri, One UI 5.0’dan sonra tekrarlanan bir güncelleme olan Android 13 tabanlı One UI 5.1’i de beraberinde getiriyor.

Yazılım, tasarım, işlevsellik ve performans açısından çeşitli değişiklikler vaat ediyor. Neyse ki işletim sistemi en yeni S serisiyle sınırlı kalmayacak ve aynı zamanda eski Galaxy modellerine de gelecek. Bugün Samsung, mevcut cihazları için One UI 5.1’in küresel olarak kullanıma sunulduğunu resmen duyurdu.

Samsung’a göre, One UI 5.1 yükseltmesi küresel olarak Galaxy S22 serisi, Z Fold 4, Z Flip, S21 serisi ve S20 serisi için yayınlanacak. Diğer bir deyişle, son güncelleme için uygun akıllı telefonlar Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 4G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacak.

Yukarıda belirtilen cihazların çoğu, birkaç bölgede güncellemeyi almaya başladı bile. Marka, One UI 5.1 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip3 de dahil olmak üzere bazı Galaxy cihazlarına ekileceğini söylüyor. Ayrıca firma, işlevlerin kullanılabilirliğinin cihaz modeline göre değişebileceğini de belirtiyor.

One UI 5.1, Expert RAW, geliştirilmiş Photo Remaster, Çoklu Kontrol, Modlar ve Rutinler için bağımsız duvar kağıtları ve yeni kilit ekranı özelleştirme seçenekleri dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor. Galeri uygulamasında artık insanları yüzlerine dokunarak bulmanızı sağlayan yeni arama özellikleri var. Ayrıca, Akıllı Öneriler widget’ı, Spotify parçalarını ve çalma listelerini önerme olanağı da tanıyor.