Esporda Dünyanın En İyi Ülkesi Türkiye Olabilir Mi?

Türkiye Espor Federasyonu TESFED tarafından bu yıl 5incisi düzenlenecek olan Espor Türkiye Kupası 2023 için süreç 5 Kasım itibariyle start aldı. 24 Aralık’a kadar devam edecek turnuva sürecinde 10 farklı oyunda katılımcılara toplamda 1 milyon TL ödül dağıtılacak. Turnuvayı duyuran Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Afşin Özdemir, ülkemizin espordaki geleceğine ve vizyonuna dair de önemli açıklamalarda bulundu. TESFED Başkanı’na göre esporda dünyanın en iyi ülkesi Türkiye olacak. Peki bu hedef gerçekçi mi, ülkemiz bunu başarabilir mi?

Esporda Dünyanın En İyi Ülkesi Türkiye Olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2018 yılı itibariyle Afşin Özdemir başkanlığında kurulan Türkiye Espor Federasyonu TESFED, kurulduğu günden bu yana önemli faaliyetlere ve etkinliklere imza atmakta. Türkiye’yi gerek ulusal ve gerekse uluslararası bazda espor da ileriye götürmeyi amaçlayan federasyon, bu yıl Türkiye Kupası’nın da 5. sini düzenliyor.

CS2’den EA FC 24’e, DOTA 2’den NBA 2K24’e, eFootball 2024’den TEKKEN 7’ye, League of Legends’tan VALORANT’a ve Mobile Legends: Bang Bang’den PUBG Mobile’a kadar 10 farklı oyun için düzenlenecek espor turnuvasında toplam 1 milyon TL ödül dağıtılacak. Espor TESFED Türkiye Kupası 2023 detayları ve kayıt için buraya göz atabilirsiniz.

Organizasyonu kamuoyuna duyuran ve turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Afşin Özdemir; esporun tutkusunu ve heyecanını gençler ile bir arada yaşamak adına bu organizasyonları düzenlediklerini belirterek, TESFED Türkiye Kupası 2023’e çok önem verdiklerini deklare etti.

Federasyon olarak bu tip turnuvalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, turnuvalarda oyuncu ve takım takibi yaptıklarını da belirtti. Ülkemizde esporun gelişmesi ve Türkiye’nin uluslararası çapta esporda lider ülke olması adına turnuvalarda oyuncu ve takım taraması yaptıklarının altını çizen Başkan Özdemir, espora ilgi duyan herkesi turnuvalarına beklediklerini ifade etti.

Türkiye Esporda Dünyanın En İyi Ülkesi Olabilir Mi?

TESFED Başkanı Afşin Özdemir’in hedeflerini ülkemiz adına en yukarıya koymuş olması son derece önemli olsa da, pek çok önemli espor dalında, diğer ülkelerin de önemli yatırımlar yaptığını belirtmekte fayda var. Örneğin, hali hazırda devam etmekte olan League of Legends 2023 Dünya Kupası Worlds de herhangi bir Türk takımı ön eleme etabına dahi kalamadı.

Uzak Doğu başta olmak üzere, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika ekiplerinin boy gösterdiği turnuvada geçtiğimiz yıla kadar Türk ekipleri ön eleme etabına katılabiliyordu. Ancak statü değişikliği sonrasında, Türk LoL takımlarının bu turnuvanın ön eleme etabına dahi katılabilmesi bu sene mümkün olmadı.

Worlds 2023’ün önümüzdeki hafta finali Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi Weibo Gaming ile Güney Kore ekibi T1 arasında yapılacak. Turnuvanın son 4’ün de ise 3’ü Çin ekibi olmak üzere hiçbir Avrupa ya da Kuzey Amerika takımı dahi yer alamadı. Bu durum, LoL espor turnuvalarında rakiplerin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi niteliğinde.

PUBG Mobile da Ülkemiz Espor Takımları İyi Durumda

League of Legends özelindeki örnek, diğer espor dalları için de 3 aşağı 5 yukarı verilebilir. Bu oyunlar arasında PUBG Mobile ayrı bir yere konulabilir. Zira bu yılın başında S2G Esports PUBG Mobile da Dünya Şampiyonu olmayı başarmıştı. Yine PUBG da HOWL ve Galatasaray Espor kadın takımı da Avrupa Şampiyonlukları elde etmişti. Benzer şekilde Fire Flux da geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu olan ekiplerimizdendi.

Counter Strike da Eternal Fire Uluslararası Çapta Ağırlığa Sahip!

CS için de özellikle Eternal Fire’ın öne çıkmasıyla ülkemizin iddialı olduğu bir diğer espor branşı diyebiliriz. Bunun yanı sıra diğer branşlarda da dönem dönem takımlarımız başarılı sonuçlar alabilmekte. Ancak espor da ülke bazında top yekun bir dünya liderliği üzerine konuşacaksak; bunun için bir hayli yolumuz olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor.