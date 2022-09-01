Günümüzün dijital alanına yeni giriş yapan Exxen Acun Ilıcalı tarafından 2021 yılında kuruldu. Kurulduğu tarihten günümüze kadar 1 milyon kullanıcıya ulaştığı belirlendi. Netflix Amazon gibi şirketler yanında şu anda pek bir rekabete girmiş değil. Bugün itibari ile Exxen fiyatlarında büyük zam uyguladı.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde ki futbol hayranlığı seviyesi oldukça yüksek bunun fırsatını iyi değerlendiren Exxen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın haklarını satın alarak kendi platformuna oldukça büyük bir kitle çekti.

Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus gibi platformların aksine Exxen ilk çıktığı günden itibaren reklamlı abonelik paketleri sunuyor. Bilindiği üzere az önce bahsettiğimiz global şirketlerde reklamlı abonelik paketine geçeceklerini belirttiler. Bunun sonucunda televizyonlardaki gibi uzun süreli olmayan reklamları görmeyi kabul eden kullanıcılar çok daha uygun fiyatlar ile içeriklere erişebiliyor.

Yeni Exxen Paket Fiyatları

Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık- 39.90 TL

Reklamlı Exxen Üyelik – Yıllık – 33.50 TL x12

– Reklamsız Exxen Üyelik – Aylık – 54.90 TL

Reklamsız Exxen Üyelik – Yıllık – 45.90 TL x 12

Bunlara ek olarak, Exxen’de yer alan spor maçlarını izlemek için ExxenSpor üyeliği satın almanız gerekiyor. Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan üyelikler aynı şekilde, reklamlı ve reklamsız olarak iki şekilde paketleri bulunmakta.

Yeni ExxenSpor Paket Fiyatları

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 119.90 TL

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Yıllık – 94.90 TL x 12

Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Aylık – 134.90 TL

Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Yıllık – 107.30 TL x 12

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