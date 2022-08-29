Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan WhatsApp yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre WhatsApp’tan Market alışverişi dönemi başlıyor.

WhatsApp’ın çatı şirket olan Meta, platformun sadece bir alana bağlı kalmasından ötürü gelişmekte sorun çektiğini belirterek kullanım alanlarını genişletmek için harekete geçti. Yapılan ilk adım şirket bugün Hindistan’da e-ticaret girişiminde bulunarak Meta, JioMart ile işbirliğinde platformda market alışverişi hizmetini vermeye başladığını açıkladı.

Meta, JioMart’ın tüm bakkal kataloğuna WhatsApp’ın dijital ortamında gezebilecek, sepete ürün ekleyebilecek, anında mesajlaşma hizmetinden ayrılmadan yerel ödeme ile yapabileceklerini belirtti.

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Hindistan’da JioMart ile ortaklığımızı başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, WhatsApp’taki ilk uçtan uca alışveriş deneyimimiz. İnsanlar artık JioMart’tan yiyecek satın alabilirler. Ek olarak bunun gibi temelli deneyimler, insanların ve işletmelerin önümüzdeki yıllarda iletişim kurma yolu olacak.

Zuckerberg bu özelliğin tüm dünyada kullanılması ve hızlı ve elverişli bir şekilde WhatsApp kullanıcılarına sunmak istediğini belirtti. Mesajlaşma uygulamasından daha öte bir yol izleyen WhatsApp’ın bu özelliği kullanıcılar tarafından oldukça beğeni topladı.

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