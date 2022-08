Yemeksepeti Premium Aboneliğini Duyurdu!

Günümüz dünyası artık yavaş yavaş dijital dünyaya kaymakta çoğu şirket müşterilere ulaşmak için birçok yöntem ve araçlar geliştiriyor. Ülkemizde oldukça kullanılan Dijital bir platform olan Yemeksepeti çoğu şirket gibi premium abonelik hizmetini kullanıcılarına açtı. Yemeksepeti, premium abonelik ile kullanıcılara oldukça fazla avantaj sunmayı planlıyor.

Yemeksepeti’nin özel müşteri üyelik sistemi yani Yemeksepeti Plus için tüm hazırlıklar tamamlandı. 2022 son aylarına doğru, kullanıcılarla gerçekleştirilecek testten sonra 2023 yılında programın tüm Yemeksepeti kullanıcılarına açık hale getirilmesi planlanıyor. Bu sayede aylık abonelik ücreti karşılığında, Yemeksepeti Plus üyeleri pek çok özel avantaj ve ayrıcalıklara kavuşacaklar.

Yemeksepeti Plus kullanıcılara tam olarak ne mi sunuyor şöyle kısaca sizlere özetleyelim; Bu yeni abonelik hizmetini aylık belli bir ücret karşılığında sahip olabileceksiniz, bilinen avantajlarından bazıları ise her restoran siparişinde özel indirimler, ücretsiz teslimat ve iş ortağı olan markalardan özel fiyatlar gibi bazı avantajlara sahip olacaksınız. Ayrıca Yemeksepeti Plus Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle‘de de geçerli olacak.

Yemeksepeti Plus için şu anlık herhangi bir abonelik fiyatı açıklanmadı 2023’ün başlarında hizmete girecek olan bu hizmet için bazı ekstra özelliklerin gelmesi de muhtemel gözüküyor.

