F1 2022’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en sevilen yarış oyunlarından biri olan F1 serisinin son oyunu olan F1 2022’nin 1 Temmuz tarihinde çıkış yapacağını şirket tarafından açıklandı.

Codemasters tarafından geliştirilen F1 serisi her yıl oyuncular tarafından olağan üstü bir ilgi görmekte. Yapılan açıklamaya göre F1 2022 içerisinde 20 sürücü ve 10 farklı takım bulundurucak. Oyuncular ayrıca My Team kariyer modun da kendi takımlarını oluşturarak sezona katılabilecekler. Codemasters F1 2022’de formasyon turları, güvenlik aracı periyotları ve pit stopları gibi oyuncuların deneyimlerini etkileyen gerçekçi faktörler bulunarak oyuna oldukça gerçekçi bir hava katmakta.

Şirket F1 Life adlı yeni mod ile oyuncular yarışlarda ve ayrıca pistte gösterdiği başarılar ile süper arabalar, giysi ve aksesuarlar alabileceklerini ifade etti. Yani şirket bir nebze de olsa oyuna rekabet havası katmayı amaçlıyor.

Oyunun geliştiricilerinden Lee Mather şu açıklamada bulundu; ” Gerçek dünyadaki F1’de uygulanan değişikliklerin yanı sıra, yeni aero kurallarına uyum sağlamak için oyunun fiziğini güncelledik ve lastik modeli üzerinde yeniden çalışarak yol tutuşunu daha gerçekçi hale getirdik.” dedi.

F1 2022 minimum PC sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 / AMD FX 4300

Hafıza: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 470

Depolama: 80 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Hafıza: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590

Depolama: 80 GB

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