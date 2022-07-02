Facebook, NFT Dönemine Geçiyor!

Günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından olan Facebook, NFT desteği alacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre artık Facebook kullanıcıları, NFT paylaşımlarını platform içerisinden gerçekleştirebilecek.

NFT, günümüzde oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor. Özellikle sosyal medya platformları NFT desteği üzerinde çalışıyor. Bu platformlara son katılan isim Facebook oldu. Facebook içerisinde milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Gelecek olan NFT özelliği ile beraber Facebook kullanıcıları, Facebook üzerinden NFT satışlarını gerçekleştirebilecek.

Facebook’un ilk olarak ABD’de test ettiği Facebook NFT özelliği, sanatçılar üzerinden test edildi. Bu yeni güncelleme ile beraber sanatçılar, sergilerini NFT olarak Facebook üzerinden açabilecekler. Bu durum birçok sanatçı kısımdan tam not almayı başladı. Ayrıca Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in açıklamalarına göre NFT özelliği üzerinde iyileştirmeler yapılacak.

We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV — Navdeep Singh (@navdeep_ua) June 29, 2022

Facebook içerisine gelecek olan NFT özelliği ile beraber birçok güvenlik problemi de ortan kalkmış olacak. Özellikle dijital varlıklar üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklar, gelen NFT özelliği ile beraber tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu durum hem satıcıların hem de alıcıların daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmasına vesile olacak.

NFT desteği açıklamasına rağmen hala milyonlarca insan Facebook üzerine blockchain’lerin geleceği konusunda merak içinde. Facebook tarafından henüz blockchain’ler hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak Meta’nın diğer bir uygulaması olan Instagram içerinde Ethereum, Polygon ve Flow gibi ağların kullanıldığını biliyor olmamız, kısa süre içerisinde Facebook içerisine de gelecekleri izlemini yarattı.

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