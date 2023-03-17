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Far Cry 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Ubisoft'un en değerli yapımlarından olan Far Cry 5, kısa süreliğine oyunseverler için ücretsiz oldu.

İbrahim Özbek

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far cry 5

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Ubisoft’un en değerli yapımlarından olan Far Cry 5, kısa süreliğine oyunseverler için ücretsiz oldu.

699 TL fiyat etiketine sahip olan Far Cry 5, ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve artan oyun fiyatları yüzünden oyunseverlerden iyice uzaklaşmıştı. Kısa süreliğine ücretsiz hale gelen Far Cry 5, oyunseveleri deneyimlemesi için bekliyor.

Far Cry 5 içerisinde maceranın dozu bir an bile düşmüyor. Sürekli aksiyon ve macera içerisinde yer alan oyunda, grafik kalitesi sizleri oyunun içerisine çekiyor. Far Cry 5, 23-27 Marrt tarihleri arasında Epic Games Store’de ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

far cry 5

Oyun her ne kadar diğer oyunlarına göre eleştiri alsa da, halen A+ oyunlar arasında yer alıyor. Her oyuncunun hayatında bir kez dahi olsa oynaması gereken Far Cry 5 için bu ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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