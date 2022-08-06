Far Cry 6 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor!

Günümüzün en popüler video oyunlarından biri olan Far Cry serisi oldukça oyuncu kitlesi bulunmakta. Ubisoft, Far Cry 6 için ilginç bir kampanya başlattı.

Geliştirici şirket tarafından gelen açıklamada ise, oyunun 4 Ağustos’tan 7 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak oynanabileceği belirtildi. Ücretsiz Far Cry 6 tüm platformlarda (PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S) oynanabilecek.

Ubisoft yaptığı açıklamada oyunun 4 Ağustos’ta oyuncular için erişime açacaklarını ifade etti. Ancak oyuncular oyunu daha erken indirme şansına sahip. Far Cry 6’yı Xbox hariç PS4, PS5 ve Ubisoft Connect/Epic Games Store mağazalarından indirebilirsiniz.

Ayrıca sunulacak olan sürümde tam paket olarak kullanıcılara sunulacak. Ayrıca oyuncular tüm DLC’lere erişebilecekler. Şunu da hatırlatalım erişim 7 Ağustos’ta erişme kapanacak

Ubisoft bu kampanyasında oyunculara Far Cry 6’yı yüzde 60’a varan indirimle satın alma fırsatı tanıyacak. Ayrıca oyunu PS Store Yaz Ortası İndirimleri sayesinde PS4 ve PS5 için uygun fiyata almak mümkün olacak.

Far Cry 6 fiyatının diğer platformlara göre ücret farkının olacağını da belirtmek isteriz. Epic Games Store’da 269 TL, Xbox mağazasında 240 TL’den ve PS Store’da ise 227 TL’den satışa sunulmakta. Fiyatların, 7 Ağustos’tan sonra indirime girmesi planlanıyor.

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