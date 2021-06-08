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Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Ubisoft, bu yıl Far Cry serisine 6. oyununu ekleyerek oyun dünyasındaki oyun oynama ihtiyacını bu yıl böyle giderecek. Şirketin yeni Far Cry 6 oyununun sistem gereksinimleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde..

Yunus Emre Çakır

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Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Bilindiği üzere yıllardır bir seri halinde Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry, bu sene yaşanan oyun kıtlığına yeni serisiyle bir son verecek gibi duruyor. Şu sıralar virüs sebebiyle artan oyun konsolu ve oyun bilgisayar talebi ve aynı zamanda kripto para üretimi yapan kişilerin piyasadan kısa sürede yok ettiği ekran kartı stokları oyun dünyasını oldukça olumsuz etkilemiş durumda.

Ayrıca çip kıtlığı sebebiyle oyun konsol üretimleri az oluyor ve bu da talebi karşılayamıyor. Oyuncular ise ellerinde bulunan sistemlerle yeni çıkacak oyunları bekliyor. Bu oyunlardan bir tanesi de yeni Far Cry 6 oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir oynanış videosu yayımlanan Far Cry 6‘in aynı zamanda sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi de belli oldu.

Far Cry 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5 4440 / AMD FX-8300
  • Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD R9 380
  • Bellek: 8 GB RAM
  • İşletim Sistemi: Windows 10

Far Cry 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i7 7700K / AMD Ryzen 7 2700X
  • Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti / AMD RX 5700
  • Bellek: 12 GB RAM
  • İşletim Sistemi: Windows 10

Far Cry 6 Çıkış Tarihi

Bilindiği üzere yeni Far Cry 6‘nın çıkış tarihi daha önce birçok defa sızdırıldı ancak bu bilgiler resmi tarihler değildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni oynanış videosundan sonra oyunun ne zaman çıkacağını da açıklanmıştı. Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde Amazon Luna, PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia gibi platformlara sunulacak.

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