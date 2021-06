Far Cry 6 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bilindiği üzere yıllardır bir seri halinde Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry, bu sene yaşanan oyun kıtlığına yeni serisiyle bir son verecek gibi duruyor. Şu sıralar virüs sebebiyle artan oyun konsolu ve oyun bilgisayar talebi ve aynı zamanda kripto para üretimi yapan kişilerin piyasadan kısa sürede yok ettiği ekran kartı stokları oyun dünyasını oldukça olumsuz etkilemiş durumda.

Ayrıca çip kıtlığı sebebiyle oyun konsol üretimleri az oluyor ve bu da talebi karşılayamıyor. Oyuncular ise ellerinde bulunan sistemlerle yeni çıkacak oyunları bekliyor. Bu oyunlardan bir tanesi de yeni Far Cry 6 oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir oynanış videosu yayımlanan Far Cry 6‘in aynı zamanda sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi de belli oldu.

Far Cry 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 4440 / AMD FX-8300

Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD R9 380

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10

Far Cry 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 7700K / AMD Ryzen 7 2700X

Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti / AMD RX 5700

Bellek: 12 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10

Far Cry 6 Çıkış Tarihi

Bilindiği üzere yeni Far Cry 6‘nın çıkış tarihi daha önce birçok defa sızdırıldı ancak bu bilgiler resmi tarihler değildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni oynanış videosundan sonra oyunun ne zaman çıkacağını da açıklanmıştı. Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde Amazon Luna, PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia gibi platformlara sunulacak.