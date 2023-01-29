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Far Cry 7 İçin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Far Cry, 2021 yılında çıkan 6. oyundan sonra Far Cry 7 için çalışmalara başladı.

İbrahim Özbek

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Far Cry 7

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Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Far Cry, 2021 yılında çıkan 6. oyundan sonra Far Cry 7 için çalışmalara başladı.

Ubisoft tarafından piyasaya sürülen ve kısa zamanda bir çok oyunsever tarafından en sevilen oyunlardan birisi haline gelen Far Cry, 2021 yılında muhteşem grafiklere sahip 6. oyununu yayınlamıştı. Kısa zaman içinde oyunseverler tarafından bitirilen ve devamı beklenen Far Cry için 7. oyun çalışmaları başladı.

Tek oyunculu oyunlar arasında kült eser olan Far Cry, serinin 7. oyunu ile birlikte çevrimiçi çok oyunculu hale de gelecek. Bu durum oyunseverler için muhteşem bir haber. Özellikle yeni nesil oyunlar için çevrim içi mod oldukça popülerken, Far Cry tarafından böyle bir hamle gelmesi hayranlarını oldukça sevindirdi.

far cry 7

Çalışmalara başlanması ile birlikte çıkış tarihi de konuşulmaya başlandı. Yapılan haberlere ve sızıntılara göre Far Cry 7, 2025 yılının sonlarına doğru oyun dünyasında yerini alacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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