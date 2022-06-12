Fiat Güncel Fiyat Listesi 2022 – Sıfır Fiat Fiyatları

Fiat, günümüzde ülkemiz sınırları içerisinde en çok tercih edilen araba markalarından birisi konumda yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı olmasıyla beraber çok fazla tercih edilen Fiat, güncel olarak araç fiyatlarını yükseltti. Bugünkü yazımızda sizlere 2022 Fiat güncel fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Otomobil dünyasında her ne kadar yeni bir çağa geçecek olsak da, otomobil fiyatlarına bir türlü ayak uyduramıyoruz. Özellikle kur dalgalanmaları ve gelen zamlar, ülkede araç pazarına büyük bir darbe vurdu. Bununla birlikte artan akaryakıt fiyatları da araç piyasasını derinden etkiledi. Bunca olumsuzluğa rağmen Fiat, minimum şekilde alıcılara yansıtmaya çalışıyor.

Dünya üzerinde hızlı bir şekilde elektrikli araçların sayısı artarken, ülkemizde halen akaryakıt ile çalışan arabalara yatırım devam ediyor. Özellikle birçok insan otomobil piyasasını yeniden canlanması için gerçekten büyük çaba sarf ediyor. Fiat, uzun yıllardır ülkemizde hizmet veriyor. Bununla birlikte ülkemizdeki otomobillerin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Her ne kadar uygun fiyatlı araçlara sahip olsa da, gelen zamlar Fiat araçları da etiketledi.

2022 model Fiat Egea Sedan fiyatları şu şekilde;

Easy 1.4 Fire 95 HP – 329.900 ₺

Easy 1.3 M.Jet 95 HP – 455.900 ₺

Urban 1.4 Fire 95 HP – 380.900 ₺

Urban 1.6 M.Jet 130 HP – 519.900 ₺

Lounge 1.4 Fire 95 HP – 434.900 ₺

2022 model Fiat Egea Hatchback fiyatları şu şekilde;

Street 1.4 Fire 95 HP – 368.900 ₺

Street 1.3 Multijet 95 HP – 472.900 ₺

Urban 1.3 M.Jet 95 HP – 494.900 ₺

2022 Haziran Fiat Egea Cross fiyatları şu şekilde;

Street 1.4 Fire 95 HP – 383.900 ₺

Street 1.3 M.Jet 95 – 487.900 ₺

Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT – 549.900 ₺

Urban 1.4 Fire 95 HP – 402.900 ₺

Lounge 1.4 Fire 95 HP – 458.900 ₺

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