“Fire of Love” Film Olarak Geliyor!

Bu yıl Oscar ödüllerinde belgesel türünde dikkatlerine üzerine çeken Fire of Love, uzun metrajlı bir film olarak beyazperdeye gelmeye hazırlanıyor.

Sinema dünyasında yapılan haberlere göre, Searchlight Pictures, Fransız volkan bilimciler Katia Kraftt ve Maurice Kraftt’ın trajik aşk hikayesini anlatan belgeseli kurmaca bir film olarak uyarlamak için anlaşmayı imzaladı.

Filmde, Katia ve Maurice Kraft’ın hem birbirleri hem de doğanın en patlayıcılı gösterilerinden birisi arasında ilişkisini, arşiv videoları ve görüntü hazinesini kullanarak seyircilere anlatıyor. Her anlamıyla muhteşem bir eser olan bu Belgesel, uzun metrajlı bir film olarak gelirse, büyük bir başarı elde edeceğe benziyor.

28 Mart’ta düzenlenecek Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Belgesel Ödülü için yarışan film, dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde jüri özel ödülünü aldı ve National Geographic tarafından satın alındı. Şuan için filmin ne zaman çekileceği ve kadrosunda kimlerin olduğuna dair bilgi bulunmuyor.

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