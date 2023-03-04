Ana SayfaFilm ve Dizi"Fire of Love" Film Olarak Geliyor!

“Fire of Love” Film Olarak Geliyor!

Bu yıl Oscar ödüllerinde belgesel türünde dikkatlerine üzerine çeken Fire of Love, uzun metrajlı bir film olarak beyazperdeye gelmeye hazırlanıyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
6
fire of love

iOS’ta WhatsApp Görünümü Değişiyor!

Bugün yapılan haberler göre WhatsApp, iOS için sohbet eki menüsündeki görünüm tasarımını değiştiriyor.Günümüzün en çok...

Bu yıl Oscar ödüllerinde belgesel türünde dikkatlerine üzerine çeken Fire of Love, uzun metrajlı bir film olarak beyazperdeye gelmeye hazırlanıyor.

Sinema dünyasında yapılan haberlere göre, Searchlight Pictures, Fransız volkan bilimciler Katia Kraftt ve Maurice Kraftt’ın trajik aşk hikayesini anlatan belgeseli kurmaca bir film olarak uyarlamak için anlaşmayı imzaladı.

Filmde, Katia ve Maurice Kraft’ın hem birbirleri hem de doğanın en patlayıcılı gösterilerinden birisi arasında ilişkisini, arşiv videoları ve görüntü hazinesini kullanarak seyircilere anlatıyor. Her anlamıyla muhteşem bir eser olan bu Belgesel, uzun metrajlı bir film olarak gelirse, büyük bir başarı elde edeceğe benziyor.

fire of love

28 Mart’ta düzenlenecek Oscar Ödül Töreni’nde En İyi Belgesel Ödülü için yarışan film, dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde jüri özel ödülünü aldı ve National Geographic tarafından satın alındı. Şuan için filmin ne zaman çekileceği ve kadrosunda kimlerin olduğuna dair bilgi bulunmuyor.

Dead by Daylight Film Oluyor!

-- Reklam --

Garmin Forerunner 265 & Forerunner 265S Saatler Satışa Çıktı!

Garmin Forerunner 265 serisi bugün piyasaya çıktı. Orta sınıf akıllı saat serisindeki iki model, Forerunner 265 ve Forerunner 265S...
Önceki İçerik
iOS’ta WhatsApp Görünümü Değişiyor!
Sonraki İçerik
Battlefield 2042 4. Sezonu Yayınlandı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021