Fitbit Saat Ayarlama Nasıl Yapılır – Adım Adım Rehber

Başka bir yere seyahat ettiğinizde zaman dilimini öğrenmek isteyebilirsiniz. Veya basitçe Fitbitinizin saatini sıfırlamak da istiyor olabilirsiniz. Bu yazımızda Fitbit saatinizi nasıl ayarlayabileceğinizi gösteriyoruz.

Android Cihazınızdan

-Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine (sol üst köşedeki profil resminiz) dokunun.

-Aşağı kaydırın ve Uygulama Ayarları‘na dokunun.

–Otomatik saat dilimini kapatın, ardından Saat dilimini seç’e dokunun ve açılır menüden geçerli saat konumunuzu seçin.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.

iOS Cihazınızdan

-Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine (sol üst köşedeki profil resminiz) dokunun.

-Aşağı kaydırın ve Uygulama Ayarları’na ve ardından Saat Dilimi’ne dokunun.

–Otomatik Olarak Ayarla’yı kapatın, ardından geçerli konumunuzu seçmek için Saat Dilimi’ne dokunun.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.

Windows 10’dan

–Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine tıklayın veya dokunun.

–Gelişmiş Ayarlar’a tıklayın.

-Saat Dilimi’ne tıklayın ve otomatik seçeneğini kapatın. Geçerli saat diliminizi seçin.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.

Fitbit.com Kontrol Panelinden

-Sağ üst köşedeki ayarlar (dişli simge) kısmını bulun.

-Aşağı kaydırıp Kişisel Bilgiler ve Timezone kısmına girin.

-Ayarlanmış olan saat diliminin yanındaki küçük oku tıklayın, ardından açılır menüden mevcut konumunuzu seçin.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için Gönder’e tıklayın ve cihazınızı senkronize edin.

12 veya 24 Saatlik Zaman Dilimi Ayarlama

-Web tarayıcınızı açın ve fitbit.com’a gidin. Kontrol panelinde oturum açın ve sağ üst köşedeki dişli çark simgesini tıklayın.

-Açılan menüden tıkla Ayarlara tıklayın. Aşağı doğru ilerleyin Kişisel Bilgi ve Saat Göstergesi Zaman kısmına girin.

-Geçerli saat ayarınızın sağındaki oka tıklayın ve 12 saat veya 24 saat öğesini seçin.

-Gönder’e tıklayın ve cihazınızı senkronize edin.

Ayrıca bkz: Giyilebilir Teknolojisinde FitBit Charge 5 Sızıntısı!