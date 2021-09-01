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Fitbit Saat Ayarlama Nasıl Yapılır – Adım Adım Rehber

Fitbit saatinizdeki zaman dilimini değiştirmenin her yolunu adım adım listeledik...

Ayşen Sıla

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Başka bir yere seyahat ettiğinizde zaman dilimini öğrenmek isteyebilirsiniz. Veya basitçe Fitbitinizin saatini sıfırlamak da istiyor olabilirsiniz. Bu yazımızda Fitbit saatinizi nasıl ayarlayabileceğinizi gösteriyoruz.

Android Cihazınızdan

-Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine (sol üst köşedeki profil resminiz) dokunun.

-Aşağı kaydırın ve Uygulama Ayarları‘na dokunun.

Otomatik saat dilimini kapatın, ardından Saat dilimini seç’e dokunun ve açılır menüden geçerli saat konumunuzu seçin.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.

iOS Cihazınızdan

-Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine (sol üst köşedeki profil resminiz) dokunun.

-Aşağı kaydırın ve Uygulama Ayarları’na ve ardından Saat Dilimi’ne dokunun.

Otomatik Olarak Ayarla’yı kapatın, ardından geçerli konumunuzu seçmek için Saat Dilimi’ne dokunun.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.

Windows 10’dan

Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine tıklayın veya dokunun.

Gelişmiş Ayarlar’a tıklayın.

-Saat Dilimi’ne tıklayın ve otomatik seçeneğini kapatın. Geçerli saat diliminizi seçin.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.

Fitbit.com Kontrol Panelinden

-Sağ üst köşedeki ayarlar (dişli simge) kısmını bulun.

-Aşağı kaydırıp Kişisel Bilgiler ve Timezone kısmına girin.

-Ayarlanmış olan saat diliminin yanındaki küçük oku tıklayın, ardından açılır menüden mevcut konumunuzu seçin.

-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için Gönder’e tıklayın ve cihazınızı senkronize edin.

12 veya 24 Saatlik Zaman Dilimi Ayarlama

-Web tarayıcınızı açın ve fitbit.com’a gidin. Kontrol panelinde oturum açın ve sağ üst köşedeki dişli çark simgesini tıklayın.

-Açılan menüden tıkla Ayarlara tıklayın. Aşağı doğru ilerleyin Kişisel Bilgi ve Saat Göstergesi Zaman kısmına girin.

-Geçerli saat ayarınızın sağındaki oka tıklayın ve 12 saat veya 24 saat öğesini seçin.

-Gönder’e tıklayın ve cihazınızı senkronize edin.

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