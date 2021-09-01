Fitbit Saat Ayarlama Nasıl Yapılır – Adım Adım Rehber

Başka bir yere seyahat ettiğinizde zaman dilimini öğrenmek isteyebilirsiniz. Veya basitçe Fitbitinizin saatini sıfırlamak da istiyor olabilirsiniz. Bu yazımızda Fitbit saatinizi nasıl ayarlayabileceğinizi gösteriyoruz.
Android Cihazınızdan
-Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine (sol üst köşedeki profil resminiz) dokunun.
-Aşağı kaydırın ve Uygulama Ayarları‘na dokunun.
–Otomatik saat dilimini kapatın, ardından Saat dilimini seç’e dokunun ve açılır menüden geçerli saat konumunuzu seçin.
-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.
iOS Cihazınızdan
-Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine (sol üst köşedeki profil resminiz) dokunun.
-Aşağı kaydırın ve Uygulama Ayarları’na ve ardından Saat Dilimi’ne dokunun.
–Otomatik Olarak Ayarla’yı kapatın, ardından geçerli konumunuzu seçmek için Saat Dilimi’ne dokunun.
-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.
Windows 10’dan
–Fitbit uygulamasını açın ve Hesap simgesine tıklayın veya dokunun.
–Gelişmiş Ayarlar’a tıklayın.
-Saat Dilimi’ne tıklayın ve otomatik seçeneğini kapatın. Geçerli saat diliminizi seçin.
-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için cihazınızı senkronize edin.
Fitbit.com Kontrol Panelinden
-Sağ üst köşedeki ayarlar (dişli simge) kısmını bulun.
-Aşağı kaydırıp Kişisel Bilgiler ve Timezone kısmına girin.
-Ayarlanmış olan saat diliminin yanındaki küçük oku tıklayın, ardından açılır menüden mevcut konumunuzu seçin.
-Fitbit’inizdeki saati değiştirmek için Gönder’e tıklayın ve cihazınızı senkronize edin.
12 veya 24 Saatlik Zaman Dilimi Ayarlama
-Web tarayıcınızı açın ve fitbit.com’a gidin. Kontrol panelinde oturum açın ve sağ üst köşedeki dişli çark simgesini tıklayın.
-Açılan menüden tıkla Ayarlara tıklayın. Aşağı doğru ilerleyin Kişisel Bilgi ve Saat Göstergesi Zaman kısmına girin.
-Geçerli saat ayarınızın sağındaki oka tıklayın ve 12 saat veya 24 saat öğesini seçin.
-Gönder’e tıklayın ve cihazınızı senkronize edin.
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