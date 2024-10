Ana Sayfa » Akıllı Telefon Fiyat Performans Telefonu OPPO K12 Plus Özellikleri Belli Oldu Akıllı Telefon Fiyat Performans Telefonu OPPO K12 Plus Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 3 Görüntüleme

Çin meşeli teknoloji markası Oppo, her segmente özel tasarladığı telefonları ile piyasada büyük bir pazar payına sahip. Piyasadaki otoritesini artırmaya çalışan marka, Oppo K12 Plus ile hem uygun fiyatlı hem de güçlü bir telefon arayışında olanlara hitap ediyor. Oppo’nun yeni bütçe dostu, fiyat performans telefonu Oppo K12 Plus özellikleri belli oldu. İşte cihaz hakkında merak edilenler…

Fiyat Performans Telefonu OPPO K12 Plus Özellikleri Belli Oldu

Oppo bütçe dostu ve yüksek performanslı telefonu K12 Plus’ın bazı niteliklerinin yer aldığı tanıtım afişini paylaştı. Güçlü ve uygun fiyatlı telefon satın almayı düşünenler için son derece uygun bir cihaz olan K12 Plus, özellikleri ile ses getirecek gibi görünüyor. K12 Plus’ın bilinen ve öne çıkan özelliklerini paylaşalım…

Oppo K12 Plus modeli Qualcomm’un orta seviye telefonlar için tasarladığı Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden gücünü alacak. Bu yonga seti, telefonun performansını artırırken enerji verimliliği de sağlayacak ve dolayısıyla batarya ömrünü uzatacak. 12 GB’a kadar RAM ile gelecek olan Oppo K12 Plus, özellikle uygulamalar arası geçişlerde ve çoklu görevlerde muhteşem bir performans sunacak.

512 GB’a kadar depolama alanına sahip olan Oppo yeni orta seviye telefonu, 6.400 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip. 80 W kablolu ve hızlı şarj desteği bulunan cihaz 10 W’lık ters şarj özelliği de sunuyor. Bu batarya ve şarj özellikleri sayesinde K12 Plus, sadece 20 dakikalık bir şarj ile yüzde 50 oranda dolu pile ulaşmakta. İşletim sitemi kısmında ise cihazın Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışacağını söyleyebiliriz.

OPPO K12 Plus Yapay Zeka Özellikleri

OPPO K12 Plus AI yetenekleri ile donatılmış bir şekilde geliyor. Bu kapsamda fotoğraflarda istenmeyen objelerin silinmesini sağlayan sihirli silgi, çağrı özeti, yapay zeka bildirim yönetimi gibi özellikleri barındıracak. K12 Plus’ın kamera özelliklerine değinecek olursak; 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 16 Megapiksel’lik de selfie kamerasına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ekran tarafında ise AMOLED panel barındıran cihaz; 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmekte. Bununla birlikte ekran 120 Hz tazeleme hızı ve FHD+ çözünürlük sunmakta. K12 Plus hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Oppo K12 Plus fiyatı ve çıkış tarihi detayları gibi yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.