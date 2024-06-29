Ana Sayfa » Oyun Football Manager 2025 İçin Yepyeni Bilgiler Paylaşıldı! Oyun Football Manager 2025 İçin Yepyeni Bilgiler Paylaşıldı! İbrahim Özbek 2 Görüntüleme

Günümüzün en popüler futbol oyun serilerinden olan Football Manager, serinin yeni oyunu için bir dizi yenilik paylaştı. Football Manager 2025 ile beraber bizleri kadın futbolu bekliyor.

Yıllardır futbolseverler tarafından zevkle oynanan hatta gerçek hayatta birçok transfere sebep olan Football Manager serisi, yepyeni oyunu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle yeni oyunda oyunseverleri daha kullanışlı ve anlaşılır bir arayüz bekleyecek.

Football Manager’ın resmi sitesinden paylaşılan açıklamaya göre Football Manager 2025 oyunu seride şu ana kadar yapılmış en büyük değişiklikleri göreceğiz. Bilgiye erişimi kolaylaştıracak “karo ve kart” sistemini getirecek yepyeni bir arayüz oyunda yer alırken iyileştirilmiş maçlar ve daha iyi oyun deneyimiyle de karşılaşacağız.

Ayrıca Football Manager 2025 ile beraber serinin tarihinde de bir ilke imza atılacak. Oyunun tarihinde ilk kez kadın futbolunun yer aldığını göreceğiz. Bu haberler geçtiğimiz yılda ortaya çıkmıştı ancak bu yıl resmi olarak kanıtlanmış oldu. Kariyer modunda ise ister kadın liginde isterde erkek liginde rahatlıkla geçiş yapabileceksiniz.

Seriye kadın liginin eklenmesi ile beraber birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Kullanıcılar ikiye bölünde bazıları kadın ligine olumlu tepki verirken bir çoğu da olumsuz eleştiri de bulundu. Bu seri sayesinde alışık olmadığımız bir deneyim bizleri bekliyor olacak. Football Manager 2025 oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bilgi paylaşılmadı.

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