For Honor Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Orta çağda bizi maceradan maceraya sürükleyen For Honor, Ubisoft içerisinde tüm kullanıcılara kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

İlk kez yayına başlayan oyunların geliştiricileri, oyunlarını tanıtmak amacıyla kısa süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılara sunabiliyor. Bu plan doğrultusunda oyununu tanıtmak isteyen For Honor, Ubisoft üzerinde ücretsiz olarak kullanıma açıldı.

2017 yılıyla beraber ilk kez yayınlanan For Honor, savaş meydanlarındaki mücadeleyi konu ediyor. Düşmanları yenerek tüm bölgeyi yavaş yavaş ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Çevrimiçi oyun olarak savaş oyunlarını sevenlere muhteşem bir deneyim sunuyor.

For Honor Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4150 | AMD FX-4300 veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 2 GB VRAM | AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 2 GB RAM

RAM: 4 GB

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 5 1400 veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX1080 3 GB VRAM | AMD Radeon RX580 4 GB VRAM veya üst seviyesi

RAM: 8 GB

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

For Honor, 9 Şubat saat 19.00’a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Bu süre bittiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Öte yandan, oyunu satın aldığınızda mevcut ilerlemenizden devam edebilirsiniz.

Epic Games Şubat İndirimleri Başladı!