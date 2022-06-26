Ford 2022 Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Ford Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle zamanın çok değerli olduğu kısımlarda kişisel araçlar hayat kurtarır. Bu yüzdendir ki dünya üzerinde milyonlarca araç ve birçok araç markası bulunuyor. Hem ülkemizde hem de dünyada oldukça popüler olan ve hemen hemen her kesime hitap eden Ford, kullanıcılara muhteşem bir kullanım deneyimi sunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere Ford 2022 Haziran fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Ford, hem dünya üzerinde hem de ülkemizde oldukça popüler bir araba markasıdır. Özellikle orta sınıf araçların yanında lüks modelleri de var olan Ford, hemen hemen her ekonomik seviyeye hitap eder. Bununla birlikte sağlamlığı ile de birçok kullanıcı tarafından tam puan almıştır.

Pandemiden sonra hem ülkemizde hem de dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu sorunları belki de en çok araba piyasasında hissettik. Özellikle 2022 yılıyla beraber neredeyse her ay araç fiyatları güncellendi. Haziran ayında da güncellenen araç markalarında, Ford araçlarda yer alıyor.

Ford Fiesta 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel – 481.700 TL

Ford Fiesta Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik – 659.000 TL

Ford Focus 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel – 663.600 TL

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik – 701.000 TL

Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel – 673.000 TL

Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik – 711.000 TL

Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik – 738.500 TL

Ford Puma 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin 6 İleri Manuel – 635.500 TL

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik – 686.900 – TL

Ford Puma St-Line Suv 1.0Lt EcoBoost 155 PS Benzin/Hibrit 7 İleri Otomatik – 815.700 TL

Ford Ecosport 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Ecosport Style SUV _ 1.0L EcoBoost 125PS Benzin 6 İleri Otomatik – 618.700 TL

Ford Ecosport ST-Line _ 1.0L EcoBoost 125PS Benzin 6 İleri Otomatik – 701.300 TL

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