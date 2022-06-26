Nissan 2022 Güncel Fiyatları – Sıfır Nissan Araç Fiyatları

Otomobiller insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle zamanın çok değerli olduğu kısımlarda kişisel araçlar hayat kurtarır. Bu yüzdendir ki dünya üzerinde milyonlarca araç ve birçok araç markası bulunuyor. Hem ülkemizde hem de dünyada oldukça popüler olan ve hemen hemen her kesime hitap eden Nissan, kullanıcılara muhteşem bir kullanım deneyimi sunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere Nissan 2022 Haziran fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Nissan, hem dünya üzerinde hem de ülkemizde oldukça popüler bir araba markasıdır. Özellikle orta sınıf araçların yanında lüks modelleri de var olan Nissan, hemen hemen her ekonomik seviyeye hitap eder. Bununla birlikte sağlamlığı ile de birçok kullanıcı tarafından tam puan almıştır.

Pandemiden sonra hem ülkemizde hem de dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu sorunları belki de en çok araba piyasasında hissettik. Özellikle 2022 yılıyla beraber neredeyse her ay araç fiyatları güncellendi. Haziran ayında da güncellenen araç markalarında, Nissan araçlarda yer alıyor.

2022 Haziran Nissan MİCRA Sıfır Araç Fiyat Listesi

1.0 IG-T 92PS Düz Vites Visia – 455.300 TL

1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia – 493.700 TL

1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna – 526.500 TL

2022 Haziran Nissan NAVARA Sıfır Araç Fiyat Listesi

Nissan Navara 2.3 dCi 190 4X4 Platinium Dizel Otomatik – 800.900 TL

2022 Haziran Nissan X-TRAIL Sıfır Araç Fiyat Listesi

Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 158 DCT Platinum 5 Koltuk EU6DF Benzin Otomatik – 935.000 TL

2022 Haziran Nissan Yeni QASHQAI Sıfır Araç Fiyat Listesi

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna – 860.800 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna – 902.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack – 967.600 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack – 995.000 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4×4 – 1.041.200 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium – 1.143.600 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4×4 – 1.189.800 TL

2022 Haziran Nissan Juke Sıfır Araç Fiyat Listesi

1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna – 579.500 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna – 697.400 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum – 763.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Limited Edition – 773.100 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso – 785.800 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium – 846.900 TL

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