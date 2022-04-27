Ford, F-150 Lightning Elektrikli Kamyonetinin Üretimine Başladı!

ABD merkezli otomotiv devi Ford, merakla beklenen elektrikli kamyoneti ‘F-150 Lightning‘in üretimine Michigan’daki Rouge Elektrikli Araç Merkezi’nde başladığını duyurdu. Araca şimdiden yoğun bir ilgi gösteriliyor ve binlerce sipariş verildiği şirket tarafından onaylandı.

F-150 Lightning, 2 adet elektrik motoruna (her biri bir aks üzerinde) ve 4 tekerden çekiş sistemine sahiptir. Araç bu sayede en üst versiyonunda 570 beygir güç ve 1.050 Nm tork üretiyor muazzam bir güç üretme potansiyeline sahip. Bu değerler de aracı, bugüne kadarki en yüksek torklu F-150 elektrikli araç yapıyor.

Araç ayrıca 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniye civarında tamamlayarak lüks spor otomobillerle yarışır seviyede ani hızlanması bulunuyor. Ford, bu aracı çok zorlu testlerden geçirdiğini ve bu sayede arazide normal F-150’ler gibi zorlu şartlarda rahatlıkla kullanılabileceğini de vurguluyor. Arazi de çalışan ve arazi de gezmeyi seven biri için kaçınılmaz bir araç halini alıyor.

Aracın içine baktığımızda Mustang Mach-E ile aynı Sync 4A bilgi eğlence sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun sayesinde kullanıcılarına 15,5 inçlik devasa bir dokunmatik ekran sunuyor. Kullanıcılar için oldukça pratik bir ara yüz sunan Sync 4A bilgi eğlence sistemi, tüm uygulamalara ek olarak klima kontrolleri, rota planlama gibi araç işlevlerini kontrol edebileceğiniz ve araç sahibinin akıllı telefonuyla senkronize olan bir FordPass uygulamasına da sahip. Bu özelliklere bakıldığında tek bir düğme ile istediğiniz her şeye erişim sağlayabileceksiniz.

Ford F-150 Lightning’in Fiyatı Ne Kadar?

F-150 Lightning’in gelecek yıl ABD bayi showroomlarına geldiğinde fiyatının yaklaşık 40.000 ila 90.000 $ arasında değişeceğini açıkladı.

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