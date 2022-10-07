Ford, tedarik zinciri sorunları ve artan maliyetler nedeniyle F-150 Lightning fiyatını yükseltti

Ford, F-150 Lightning kamyonetin fiyatlarını bir kez daha yükseltiyor. Artış, giriş seviyesi Ford F-150 Lightning Pro’yu etkiliyor ve bu artış tam olarak 5.000 dolar. Artık aracın yeni başlangıç fiyatı 51.974 dolar.

Ford, “devam eden tedarik zinciri kısıtlamaları, artan malzeme maliyetleri ve diğer piyasa faktörlerini” – olağan nedenleri belirtti.

Bu, Ford’un F-150 Lightning’in fiyatlarını ilk artırışı değil – bu fiyat aralığı boyunca bir kez 6.000 ve 8.500 dolar artırdı. Bunu yapan tek Ford da değil – Rivian ve en önemlisi Tesla, fiyatları oldukça sık sık yükseltiyor.

Ford, elektrikli otomobilleri için büyük bir talep görüyor – yıldan yıla +%197.3’e kadar. Ön siparişleri yerine getirmek için çabalıyor ve bu veya sonraki herhangi bir fiyat artışının trendi karşılaması pek mümkün değil.